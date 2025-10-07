Santería Bar, uno de los bares temáticos más reconocidos de Miraflores, presentó su nueva propuesta “Yachay Cocktail”, una experiencia sensorial e interactiva que invita a los visitantes a convertirse en bartenders por una noche y descubrir los sabores y aromas de la Costa, Sierra y Selva del Perú.

Disponible de lunes a miércoles, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., la actividad está dirigida a grupos pequeños y combina aprendizaje, cultura y entretenimiento. Los asistentes conocerán los insumos peruanos —frutas, hierbas y destilados— y, guiados por el Maestro de Barra, prepararán su propio cóctel utilizando utensilios profesionales y cristalería especial.

Cada bebida está acompañada por un ritual simbólico inspirado en tradiciones ancestrales, que busca conectar al participante con la sabiduría cultural y espiritual del país. El nombre de la experiencia, “Yachay” —palabra quechua que significa “conocimiento” o “sabiduría”—, refuerza esta idea de explorar el Perú desde una mirada sensorial y emocional.

“Queremos que el público viva el Perú desde una copa: que reconozca sus ingredientes, entienda su historia y sienta orgullo de su diversidad”, explicó el equipo de Santería Bar, que ha desarrollado la propuesta con productos locales y un enfoque sostenible.

El establecimiento, conocido por su atmósfera mística inspirada en los curanderos peruanos, ofrece también una carta de cócteles temáticos, piqueos con identidad local, lectura de tarot, DJs en vivo y una ambientación que combina lo espiritual con lo contemporáneo.

📍 Santería Bar se encuentra en Grimaldo del Solar 166, Miraflores.

🕕 Horario: lunes a jueves de 6:00 p.m. a 1:00 a.m.; viernes y sábado hasta las 2:30 a.m.

🍸 Experiencia “Yachay Cocktail”: lunes a miércoles de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

📞 Reservas: 944 433 666