Durante Semana Santa, el consumo de pescados y mariscos aumenta en los hogares peruanos, lo que abre la posibilidad de explorar nuevas preparaciones con productos del mar. En ese contexto, la cocina nikkei, que fusiona técnicas japonesas y sabores peruanos, se posiciona como una alternativa cada vez más popular por su frescura y ligereza.

El docente de la carrera de Arte Culinario de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Miguel Ángel Kanashiro, destacó la importancia de seleccionar adecuadamente los ingredientes al momento de cocinar.

“La principal recomendación es elegir bien el producto marino, ya que esto determina el resultado final del plato. Debe ser de alta calidad y muy fresco”, señaló el especialista.

A continuación, se presentan tres recetas sencillas que pueden prepararse en casa con insumos accesibles.

Ceviche nikkei de bonito y pulpo

Una preparación que combina sabores cítricos y orientales, ideal para servir como entrada fresca.

Ingredientes:

200 g de bonito fresco

150 g de pulpo cocido

1 ají limo en rodajas

Jugo de 6 limones

2 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de aceite de ajonjolí

1 cucharada de culantro picado

Sal al gusto

Preparación:

Cortar el bonito en cubos medianos y el pulpo en rodajas. Mezclar en un bowl el jugo de limón, la salsa de soya y sal. Agregar el ají limo y el culantro picado. Incorporar el pescado y el pulpo y mezclar suavemente. Añadir el aceite de ajonjolí al final. Servir de inmediato.

Tiradito en salsa ponzu

Una alternativa ligera que combina acidez y aromas intensos.

Ingredientes:

200 g de pescado fresco (corvina u otro similar)

3 cucharadas de salsa de soya

Jugo de 4 limones

1 cucharadita de hondashi

1 cucharadita de aceite de ajonjolí

1 cucharada de ajonjolí tostado

Rocoto finamente picado

Nabo en láminas finas

Preparación:

Cortar el pescado en láminas delgadas tipo sashimi. Mezclar la salsa de soya, limón, hondashi y aceite de ajonjolí. Colocar el pescado en un plato extendido. Bañar con la salsa ponzu. Añadir rocoto, nabo y ajonjolí tostado. Servir frío.

Pulpo a la oliva estilo nikkei

Una receta cremosa y sencilla que combina ingredientes tradicionales peruanos.

Ingredientes:

200 g de pulpo cocido

½ taza de mayonesa

3 cucharadas de aceituna botija

1 cucharadita de jugo de limón

1 cucharadita de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Cortar el pulpo en láminas delgadas. Licuar la mayonesa con aceituna botija, limón y aceite de oliva. Sazonar con sal y pimienta. Colocar el pulpo en un plato. Bañar con la salsa o servir como base. Decorar opcionalmente con aceite de oliva o rodajas de aceituna.

Bebidas recomendadas para acompañar

Para equilibrar los sabores de la cocina nikkei, se recomienda optar por bebidas frescas que no opaquen el sabor del pescado.

Entre las opciones con alcohol, destacan:

Vino blanco seco (sauvignon blanc o albariño)

Espumante brut

Sake frío

Cerveza tipo lager o pilsner

Entre las alternativas sin alcohol, se sugieren:

Té verde frío

Chicha morada ligera

Limonada con menta o hierba luisa

Agua con gas con limón o jengibre

Estas combinaciones ayudan a resaltar los sabores y aportan equilibrio a las preparaciones.