La moda de los coffee partys ahora tiene su versión más sabrosa: las Burger Party, una tendencia que llega a Lima Norte de la mano de Smash N’ Go, la marca de hamburguesas fast casual que celebra su aniversario con un mes lleno de sabor y entretenimiento.

Durante las noches del viernes 19, sábado 20 y viernes 26 de septiembre, el local de Comas se convertirá en el epicentro del “Smashversario”, donde los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, juegos al aire libre y experiencias pensadas para toda la familia. Entre las actividades destacadas figuran un área de recreación con básquet y juegos inflables para escalar, diseñados para desafiar la destreza de grandes y pequeños.

Consolidada como una propuesta gastronómica distinta en Lima Norte, Smash N’ Go apuesta por el concepto de real food, elaborando sus hamburguesas con carne molida diariamente, pan artesanal de camote con mantequilla cajamarquina, papas peruanas frescas y cremas caseras sin preservantes.

Entre sus sabores más reconocidos se encuentran la Smash Gringa, con doble carne, queso cheddar, cebolla crocante, mermelada de tocino y salsa smash; y la Oklahoma Power, con doble carne smasheada, cebolla blanca, pickles y pan artesanal.

“Queremos que nuestro aniversario sea una excusa perfecta para reencontrarnos con quienes nos han acompañado desde el inicio y con quienes aún no han probado la experiencia Smash N’ Go. No somos fast food, somos real food, y queremos celebrarlo con nuestra comunidad”, señalaron representantes de la marca.

El aniversario se celebrará en el local de Comas, ubicado en Av. Trapiche, lote 4 (junto al Club Kochawasi). El horario de atención es de lunes a jueves de 2 p.m. a 11 p.m.; viernes y sábado de 1 p.m. a 12 a.m.; y domingos, por este mes de aniversario, desde el mediodía. Pedidos al 906 586 233 y más información en Instagram y TikTok como @smashngo.pe