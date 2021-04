Hoy te enseñamos cómo preparar una deliciosa receta en base a pescado para esta Semana Santa. Bajo la instrucción del youtuber El Tío Lenguado, quien explica cómo hacer posible un sudado de pescado bien hecho y que se puede preparar en menos de media hora.

“Los mejores sudados los he probado en el Norte del Perú”, comenta El Tío Lenguado, al inicio de su video. Asimismo, revela que un “después de un buen sudado si no te metes una siesta es porque no fue un buen sudado”.

¡Vamos con la receta!

INGREDIENTES DEL SUDADO DE PESCADO

2 pescados frescos, limpios, sin escamas, ni tripas. Puede ser el de tu preferencia.

2 cebollas medianas.

2 tomates

1 ají amarillo

2 limones

2 ajos.

2 cucharadas de ají panca

Sal

Pimienta

Chicha de jora

Comino

Sazonador al gusto

Orégano

PREPARACIÓN DEL SUDADO DEL PESCADO

Cortar la cebolla en trozos medianos.

Cortar el tomate en tiras. Al igual que el ají amarillo.

Cortar en cuadraditos el ajos.

Hacer cortes en diagonal a los pescados y añadir sal, pimienta, que entre por todos los cortes y en su interior.

En una olla aplicar aceite hasta que caliente, y añadir los ajos picados. Mover constantemente.

Añadir el ají panca y mover.

Colocar los pescados hasta que tome color por ambos lados.

Añadir las cebollas, ají amarillo y tomate. Agregar un poco de sal y pimienta. Y junto la chicha de jora. No es necesario añadir agua ni caldo.

No mover los pescados para evitar que se rompa.

Cocinar por 10 minutos, ir mirando la cocción.

Se puede acompañar con arroz y yucas sancochadas.