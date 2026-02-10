La acelga, rica en fibra y minerales, se combina en esta receta con harinas integrales y vegetales para lograr una tarta salada nutritiva, ideal para quienes buscan preparaciones caseras y prácticas.
La propuesta es compartida por Essen, con el objetivo de simplificar la cocina cotidiana utilizando técnicas que permiten reemplazar el horno tradicional.
Tarta de acelga integral
Tipo de preparación: Salada
Tiempo total: 30 minutos
Porciones: 5
Dificultad: Fácil
Ingredientes
Masa
- 90 g de harina integral
- 90 g de harina leudante
- 1 cucharada de mix de semillas
- 1 cucharadita de sal
- 1 huevo
- 5 cucharadas de agua fría
Relleno
- 200 g de acelga cortada en juliana
- 1 cebolla de verdeo picada y rehogada
- 1 blanco de puerro picado y rehogado
- 2 cucharadas de fécula de maíz
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 50 g de queso en hebras
- 2 huevos
- 2 huevos duros (opcional)
- 50 g de queso cremoso en cubitos
- 2 tomates cherry en rodajas
- Sal y pimienta, a gusto
- 1 cucharadita de aceite (para la sartén)
Preparación paso a paso
- En un bowl, mezclar las harinas, las semillas y la sal. Formar un hueco en el centro y agregar el huevo y el agua.
- Integrar primero con espátula y luego con las manos hasta lograr una masa suave. Tapar y dejar descansar mientras se prepara el relleno.
- En otro bowl, mezclar la acelga, la cebolla de verdeo, el puerro, la fécula, el polvo para hornear, el queso en hebras y los huevos. Condimentar.
- Lubricar la sartén con el aceite. Estirar la masa y cubrir el fondo y los bordes.
- Colocar los huevos duros cortados a la mitad sobre la masa, con la parte cortada hacia abajo (opcional).
- Cubrir con el relleno de acelga, distribuir el queso cremoso y las rodajas de tomate cherry.
- Tapar y cocinar a fuego corona hasta que el relleno esté firme y la masa levemente dorada.
- Pasar una espátula por los bordes y desmoldar con cuidado.