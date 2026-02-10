La acelga, rica en fibra y minerales, se combina en esta receta con harinas integrales y vegetales para lograr una tarta salada nutritiva, ideal para quienes buscan preparaciones caseras y prácticas.

La propuesta es compartida por Essen, con el objetivo de simplificar la cocina cotidiana utilizando técnicas que permiten reemplazar el horno tradicional.

Tarta de acelga integral

Tipo de preparación: Salada

Tiempo total: 30 minutos

Porciones: 5

Dificultad: Fácil

Ingredientes

Masa

90 g de harina integral

90 g de harina leudante

1 cucharada de mix de semillas

1 cucharadita de sal

1 huevo

5 cucharadas de agua fría

Relleno

200 g de acelga cortada en juliana

1 cebolla de verdeo picada y rehogada

1 blanco de puerro picado y rehogado

2 cucharadas de fécula de maíz

1 cucharadita de polvo para hornear

50 g de queso en hebras

2 huevos

2 huevos duros (opcional)

50 g de queso cremoso en cubitos

2 tomates cherry en rodajas

Sal y pimienta, a gusto

1 cucharadita de aceite (para la sartén)

Preparación paso a paso