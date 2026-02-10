Con masa integral casera y un relleno liviano a base de acelga, esta tarta es una opción completa y sencilla para almuerzos o cenas equilibradas.
Con masa integral casera y un relleno liviano a base de acelga, esta tarta es una opción completa y sencilla para almuerzos o cenas equilibradas.

La acelga, rica en fibra y minerales, se combina en esta receta con harinas integrales y vegetales para lograr una tarta salada nutritiva, ideal para quienes buscan preparaciones caseras y prácticas.

La propuesta es compartida por Essen, con el objetivo de simplificar la cocina cotidiana utilizando técnicas que permiten reemplazar el horno tradicional.

Tarta de acelga integral

Tipo de preparación: Salada

Tiempo total: 30 minutos

Porciones: 5

Dificultad: Fácil

Ingredientes

Masa

  • 90 g de harina integral
  • 90 g de harina leudante
  • 1 cucharada de mix de semillas
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 huevo
  • 5 cucharadas de agua fría

Relleno

  • 200 g de acelga cortada en juliana
  • 1 cebolla de verdeo picada y rehogada
  • 1 blanco de puerro picado y rehogado
  • 2 cucharadas de fécula de maíz
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 50 g de queso en hebras
  • 2 huevos
  • 2 huevos duros (opcional)
  • 50 g de queso cremoso en cubitos
  • 2 tomates cherry en rodajas
  • Sal y pimienta, a gusto
  • 1 cucharadita de aceite (para la sartén)

Preparación paso a paso

  1. En un bowl, mezclar las harinas, las semillas y la sal. Formar un hueco en el centro y agregar el huevo y el agua.
  2. Integrar primero con espátula y luego con las manos hasta lograr una masa suave. Tapar y dejar descansar mientras se prepara el relleno.
  3. En otro bowl, mezclar la acelga, la cebolla de verdeo, el puerro, la fécula, el polvo para hornear, el queso en hebras y los huevos. Condimentar.
  4. Lubricar la sartén con el aceite. Estirar la masa y cubrir el fondo y los bordes.
  5. Colocar los huevos duros cortados a la mitad sobre la masa, con la parte cortada hacia abajo (opcional).
  6. Cubrir con el relleno de acelga, distribuir el queso cremoso y las rodajas de tomate cherry.
  7. Tapar y cocinar a fuego corona hasta que el relleno esté firme y la masa levemente dorada.
  8. Pasar una espátula por los bordes y desmoldar con cuidado.

TAGS RELACIONADOS