La lista de The World’s 50 Best Bars 2026, patrocinada por Perrier, será revelada por primera vez en Milán, Italia, durante una ceremonia en vivo programada para octubre.

El evento reunirá a la comunidad internacional de la coctelería y marcará el regreso de la premiación a Europa.

La organización destacó que Milán fue elegida por su tradición coctelera y por el crecimiento de su escena de bares.

Premios reconocerán a los mejores bares y bartenders del mundo

La ceremonia incluirá la revelación del ranking anual y el anuncio del premio principal The World’s Best Bar 2026.

Además, habrá una alfombra roja y una recepción especial para representantes de la industria de bebidas y coctelería.

La edición número 18 de estos reconocimientos reunirá a algunos de los bartenders y bares más influyentes del mundo.

Más de 800 expertos votarán por los ganadores

La lista será elaborada a partir de los votos confidenciales de la Academy de The World’s 50 Best Bars.

El jurado está conformado por más de 800 profesionales internacionales de la industria, periodistas especializados y expertos en coctelería.

La consultora Deloitte supervisará y verificará de manera independiente los resultados del proceso.

También se entregarán premios especiales

Antes de la ceremonia principal se anunciarán los ganadores de categorías especiales como:

Michter’s Art of Hospitality

Altos Bartenders’ Bartender

Siete Misterios Best Cocktail Menu Award

Best Bar Design Award

Asimismo, se dará a conocer al ganador de la beca 50 Best Bars Scholarship, iniciativa destinada a apoyar a nuevos talentos de la coctelería internacional.

Beca internacional incluirá prácticas en Atenas y Buenos Aires

La beca permitirá que un joven bartender realice prácticas profesionales en:

Line, en Atenas

Tres Monos, en Buenos Aires

La organización indicó que esta iniciativa busca impulsar el desarrollo de la próxima generación de profesionales del sector.

Evento podrá seguirse vía YouTube

Los amantes de la coctelería de todo el mundo podrán seguir la transmisión en vivo de la ceremonia a través del canal oficial de YouTube de 50 Best.

La organización espera reunir a referentes globales del sector y continuar promoviendo la innovación en la cultura del cóctel.