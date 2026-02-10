Tinajas Chicken & Grill inauguró Tinajas Histórico, su nuevo restaurante insignia ubicado en la emblemática Casa Colville, inmueble patrimonial situado en la cuadra 1 del Jirón Ucayali, en pleno Centro Histórico de Lima.

La apertura representa un nuevo hito en la trayectoria de la marca y refuerza su apuesta por espacios de alto valor histórico y cultural, integrando su propuesta gastronómica en un entorno que forma parte de la memoria urbana de la ciudad.

Gastronomía y patrimonio en un mismo espacio

Con este proyecto, Tinajas busca consolidarse como un actor relevante en la reactivación gastronómica y turística del Centro Histórico. Tinajas Histórico se plantea como un punto de encuentro entre la tradición culinaria peruana y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico limeño.

Construida en 1885, la Casa Colville ha sido cuidadosamente restaurada para albergar el restaurante, preservando elementos originales de su arquitectura y adaptándolos a una operación gastronómica contemporánea. El local cuenta con tres niveles de atención, amplios salones, techos altos y una iluminación diseñada tanto para el servicio diario como para la realización de eventos especiales.

Trayectoria de la marca Tinajas

Tinajas Chicken & Grill inició operaciones en 1997 bajo el liderazgo de su fundador, Epifanio Mendoza, empresario de origen ayacuchano. Desde sus inicios, la marca ha desarrollado una propuesta basada en el pollo a la brasa con receta propia e insumos 100 % peruanos, logrando una identidad reconocible dentro del sector gastronómico nacional.

El nombre Tinajas hace referencia a los tradicionales tinajones ayacuchanos, símbolos de generosidad y tradición, valores que la marca busca reflejar en cada uno de sus locales.

Actualmente, Tinajas forma parte de Corporación Mendoza y opera una red de restaurantes a nivel nacional.

Una experiencia de lujo accesible

Con la apertura de Tinajas Histórico, la cadena apunta a ofrecer una experiencia que combine gastronomía popular peruana, atención personalizada y respeto por la esencia de su producto principal, bajo un concepto de lujo accesible y fuerte vínculo con el patrimonio cultural.