La Trattoria Don Vito, ubicada en Miraflores, presentó una nueva recomendación del chef: un carré de cordero con puré de poro y reducción de sauco al vino tinto, elaborado con técnicas de cocina contemporánea y un enfoque centrado en precisión culinaria.

El cordero se cocina mediante la técnica sous vide roner, a una temperatura aproximada de 60 °C durante dos horas, lo que permite obtener una textura uniforme y jugosa. Posteriormente, la pieza se pasa por la parrilla para sellar la superficie y concentrar aromas. El plato se complementa con una salsa demiglace preparada a partir de los jugos del propio cordero, verduras y vino tinto reducido.

Puré de poro y reducción de sauco: técnicas y equilibrio del plato

El acompañamiento principal es un puré de poro elaborado con mirepoix rehogado en mantequilla, licuado y tamizado hasta obtener una textura suave. La preparación se completa con una reducción de sauco al vino tinto, que aporta notas frutales y mayor profundidad aromática.

El equilibrio entre grasa, dulzor natural del poro y acidez del vino busca complementar la intensidad del cordero.

Vinos recomendados para maridar

Como acompañamiento, el chef sugiere considerar las siguientes opciones enológicas:

Tempranillo con barrica joven (Roble)

Malbec argentino

Mencía

Blend Malbec–Merlot

Estos estilos, por estructura y taninos medios, suelen armonizar con cortes de cordero y reducciones a base de vino.

Dirección y reservas

La Trattoria Don Vito se encuentra en Calle Martín Dulanto 111, San Antonio, Miraflores.

Reservas: 983 533 103 / (01) 445 8156.