Trattoria Don Vito incorporó a su carta una nueva selección de mocktails, bebidas sin alcohol elaboradas con ingredientes naturales que buscan complementar su propuesta gastronómica en su local de Miraflores.

La nueva oferta está dirigida a clientes que buscan alternativas refrescantes para acompañar almuerzos, cenas o reuniones, manteniendo el protagonismo de sabores frescos y equilibrados.

Tres nuevas opciones sin alcohol

Entre las novedades destaca el Mojitillo, preparado con hierbabuena, sirope de kión, limón y soda. La bebida presenta un perfil aromático y refrescante, recomendado para acompañar entradas, ensaladas y preparaciones ligeras.

Otra de las incorporaciones es el Mint Tonic, que combina menta, granadina, limón, pepino y agua tónica. Su mezcla de notas herbales y cítricas lo convierte en una opción para maridar con platos que incluyen quesos o salsas cremosas.

La propuesta se completa con Aranciata, elaborada con naranja, maracuyá, limón, sirope de kión, maple y soda. Su perfil frutal y cítrico está pensado para acompañar pizzas artesanales, pastas con salsa de tomate y otras especialidades de inspiración mediterránea.

Los mocktails ganan espacio en la gastronomía

Las bebidas sin alcohol han ganado protagonismo en la gastronomía internacional como una alternativa para quienes buscan opciones diferentes a los cócteles tradicionales.

Con esta incorporación, Trattoria Don Vito amplía su oferta de bebidas para complementar su propuesta de cocina italiana y enriquecer la experiencia gastronómica de sus visitantes.

Ubicación

Trattoria Don Vito atiende en calle Martín Dulanto 111, Miraflores.

Las reservas pueden realizarse a través de los teléfonos 983 533 103 y (01) 445-8156.