La Trattoria Mamma Lola ha lanzado una propuesta especial para estas vacaciones escolares: “Mini Pizzeros en Acción: el arte de tus hijos hecho pizza”, una actividad pensada para que los niños se conviertan en chefs por un día los fines de semana en su local de San Isidro.

Con mandil y gorro de mini chef —que podrán colorear—, los pequeños participantes arman su propia pizza artesanal sobre una base precocida, con salsa pomodoro, queso y tres toppings a elegir entre jamón, pepperoni, tomate, champiñones, cebolla blanca y piña. Luego, observan cómo su creación se hornea para disfrutarla recién salida del horno, con el característico sabor de Mamma Lola.

Al finalizar, cada niño recibe un certificado de “Mini Pizzero” como recuerdo de la experiencia. Mientras tanto, los padres pueden relajarse y disfrutar de la variada carta del restaurante, que incluye pastas artesanales, coctelería y una cava selecta de vinos.

La actividad tiene un costo de S/ 39.90 por niño, que incluye todos los materiales e ingredientes. El mandil personalizado puede llevarse a casa por S/ 20 adicionales.

📍 Dirección: Ca. Las Orquídeas 565, San Isidro

📞 Reservas: 922 933 352