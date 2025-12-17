En el marco de las celebraciones de fin de año, Morandina, marca peruana reconocida por sus vinos artesanales elaborados con berries, presentó tres cócteles exclusivos de Navidad, creados por Luisa Bobadilla, experta en coctelería de la firma.

Las recetas destacan por su fácil preparación, el uso de ingredientes accesibles y la versatilidad de los vinos Morandina en propuestas festivas, ideales para compartir en reuniones familiares y celebraciones navideñas.

“Queremos que las personas descubran lo versátiles que pueden ser los vinos Morandina para crear cócteles festivos, modernos y fáciles de preparar”, señaló Bobadilla.

Golden Spark: frescura y notas cítricas

Ingredientes

120 ml de vino Goldenberry (aguaymanto)

(aguaymanto) 40 ml de soda tónica o ginger ale

10 ml de jugo de limón

5 ml de miel

Hielo

Decoración: twist de limón y romero flameado

Preparación

Mezclar la miel con el jugo de limón hasta integrar. Servir en una copa balón con hielo, añadir el vino Goldenberry y mezclar suavemente. Completar con soda tónica o ginger ale. Decorar con twist de limón y romero flameado.

Blue Frost: perfil frutal y refrescante

Ingredientes

150 ml de vino Blackberry (arándanos)

(arándanos) 25 ml de jugo de limón

20 ml de sirope simple

3 a 4 arándanos frescos (machacados)

50 ml de agua tónica

Hielo

Decoración: arándanos y romero

Preparación

Machacar suavemente los arándanos en un shaker. Agregar el vino, el jugo de limón y el sirope. Agitar ligeramente, colar finamente y servir en copa balón con hielo. Completar con agua tónica y decorar.

Berry Velvet: textura cremosa y sabores intensos

Ingredientes

120 ml de vino Berry Mix (frutos rojos)

(frutos rojos) 30 ml de crema ligera o leche evaporada

15 ml de mermelada de frutos rojos

20 ml de jugo de naranja

Hielo

Decoración: romero y ralladura de naranja

Preparación

Mezclar la mermelada con el jugo de naranja en un shaker. Añadir el vino, la crema y hielo. Agitar vigorosamente, colar y servir en vaso corto con hielo. Aromatizar con piel de naranja y decorar con romero.

Vinos artesanales elaborados en Áncash

Morandina es una marca peruana que elabora de forma artesanal sus vinos frutales en Caraz, Áncash, utilizando berries andinos como aguaymanto, arándano y frutos rojos. Su propuesta se caracteriza por una fuerte identidad local, autenticidad y versatilidad en consumo.

La bodega comparte novedades y experiencias a través de su web oficial y redes sociales.