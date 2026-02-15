El verano cambia la forma de comer. Con las altas temperaturas, se imponen las preparaciones más livianas, menos tiempo frente a la cocina y opciones rápidas como ensaladas, piqueos y snacks. En ese escenario, el aceite de oliva extra virgen se convierte en un aliado clave por su versatilidad y capacidad para realzar sabores sin complicaciones.

“En temporada de calor, las personas buscan lo simple, lo fresco y lo sabroso. Un buen aceite de oliva extra virgen te da todo eso con tan solo una pequeña porción”, señaló Luis Pineda, CEO de Santolivo Group, quien destacó que durante el verano cambian los hábitos alimenticios: menos cocción, más ingredientes crudos y una mayor conciencia por comer rico sin sentirse pesado.

Bajo esta premisa, especialistas de Santolivo Group comparten tres consejos prácticos para preparar ensaladas y snacks veraniegos utilizando aceite de oliva extra virgen, incluso para quienes no suelen incorporarlo de manera habitual en su cocina.

1. Usar el aceite como protagonista en las ensaladas

Más que un complemento, el aceite de oliva puede ser el eje de platos simples y frescos. Combinaciones como tomate con burrata y sal de Maras, espinaca baby con duraznos y queso de cabra, o lentejas frías con limón y cebolla encurtida, se potencian con un buen aceite que aporta carácter y profundidad sin necesidad de recetas elaboradas.

2. Priorizar el equilibrio antes que la cantidad

Una fórmula sencilla ayuda a no fallar: dos partes de aceite, una de ácido y sal al gusto, siempre bien emulsionado. “Uno de los errores más comunes es usar demasiado o no probarlo antes. Cada aceite de oliva extra virgen tiene su propio carácter”, advirtió Pineda.

3. Resolver snacks express con lo que haya en casa

El aceite de oliva también funciona perfecto para snacks rápidos. Pan tostado con ajo y un hilo de aceite, bastones de zanahoria con limón, o incluso sandía con sal marina y aceite de oliva pueden transformar ingredientes cotidianos en piqueos frescos y con identidad.

Finalmente, los especialistas recomiendan utilizar el aceite de oliva como aderezo, combinarlo con frutas y conservarlo lejos del calor y la luz directa para mantener sus propiedades durante toda la temporada. “Sobrevivir al verano con sabor no es cocinar más, sino animarse a probar ingredientes que resuelven”, concluyó el CEO de Santolivo Group.