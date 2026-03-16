El vinagre balsámico comienza a consolidarse como uno de los aliños con mayor crecimiento en la cocina cotidiana en América Latina, impulsado por la tendencia hacia preparaciones más simples, ligeras y versátiles.

De acuerdo con un análisis de Expert Market Research, cerca del 30% de los consumidores en la región está incorporando nuevos hábitos culinarios que incluyen un mayor uso de vinagres, especialmente el balsámico.

En ese contexto, la empresa Santolivo Group busca acercar este tipo de ingredientes a la cocina diaria en el mercado peruano.

Tendencia hacia una cocina más práctica

El CEO de Santolivo Group, Luis Pineda, explicó que este cambio responde a la búsqueda de mayor practicidad en la cocina y al interés de los consumidores por ingredientes que aporten sabor sin complicar las preparaciones.

“Hoy vemos que los consumidores están más abiertos a experimentar con ingredientes que les permitan darle más carácter a sus platos sin complicar la preparación. El vinagre balsámico tiene la capacidad de transformar una ensalada, un vegetal o una proteína con muy poco producto”, señaló.

Según indicó, este tipo de insumo permite mejorar el sabor de diversos platos con pequeñas cantidades, lo que lo convierte en una opción versátil dentro de la cocina diaria.

Un ingrediente con perfil aromático y dulce

El vinagre balsámico, elaborado a partir de uvas cocidas, se caracteriza por su perfil aromático y ligeramente dulce.

Esta combinación permite potenciar el sabor de distintos alimentos, como:

Ensaladas frescas

Vegetales asados

Carnes

Frutas

Su intensidad facilita que pequeñas cantidades generen un impacto notable en el sabor de las preparaciones.

El vinagre de manzana también gana protagonismo

Otra alternativa que gana presencia en las cocinas es el vinagre de manzana, especialmente en versiones que conservan la llamada “madre del vinagre”, un componente natural asociado con procesos de fermentación.

Este producto suele emplearse en:

Aderezos caseros

Marinados ligeros

Preparaciones rápidas

De acuerdo con Pineda, la facilidad de uso de estos ingredientes favorece su incorporación en la rutina culinaria diaria.

“Cuando el producto es práctico y fácil de usar, es más probable que forme parte de la rutina diaria. La innovación también puede contribuir a generar mejores hábitos”, indicó.

Nuevos formatos en el mercado peruano

En este contexto, la marca OLi, parte del portafolio de Santolivo Group, anunció la introducción en el mercado peruano de vinagre balsámico y vinagre de manzana en formato apachurrable.

Esta presentación flexible busca facilitar la dosificación precisa del producto y evitar derrames durante su uso en la cocina.

Bajo el concepto “Apachurra más”, la propuesta apunta a adaptarse al ritmo de la cocina diaria y promover elecciones culinarias más equilibradas sin renunciar al sabor.