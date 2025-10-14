En el Perú, como en el resto del mundo, el consumo de vino atraviesa una renovada etapa de expansión. En los últimos años, sobre todo tras la pandemia, nuestro país pasó de 1,8 a 3,6 litros per cápita, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

No competimos en volúmenes con Argentina (24 litros) o Francia (más de 40), sino en aprovechar fortalezas propias: una gastronomía reconocida que seduce el paladar e impulsa el maridaje y la llegada de etiquetas internacionales que diversifican la oferta y enriquecen el mercado local.

Esta nueva realidad la promueve también la transformación global de la la industria del vino, alentada también por nuevos consumidores menos tradicionales, más jóvenes, abiertos, curiosos y exigentes.

TENDENCIA

“La industria vitivinícola inició este año con cambios marcados por las demandas de los consumidores, los avances tecnológicos y la necesidad de adaptación al cambio climático”, explica la periodista y sommelier Marina Bertocci, organizadora de la quinta edición de “Hay más Vino”, el 25 y 26 de octubre, donde se presentan más de mil etiquetas de vinos del Perú y del mundo, elaborados con cuidado artesanal, producción limitada y compromiso ambiental, los llamados vinos boutique.

“El peruano ya no se conforma con lo básico. Las nuevas generaciones, cada vez más exploradoras y abiertas, buscan en el vino algo que conecte con su estilo de vida y valores. Esa tendencia se refleja en la preferencia por los vinos boutique, con mínima intervención y respeto al origen: vinos que cuidan la tierra, protegen la biodiversidad y reducen su huella ambiental”, dice.

CLAVE

Cada vez emergen más vinos peruanos con personalidad propia y sabores singulares gracias a uvas pisqueras/criollas como Quebranta, Mollar, Torontel o Negra criolla.

¿POR QUÉ SE LES LLAMA VINOS DE AUTOR?

Las bodegas boutique o de autor, se diferencian de los comerciales por su baja producción y diferencia entre el proceso de plantación, riego y cultivo.