El X Salón del Vino Peruano se realizará del 16 al 18 de julio de 2026 en el Hotel Sonesta San Isidro, consolidándose como el principal evento dedicado a la promoción de la vitivinicultura nacional.

Organizado por Perú Hace Vino, el encuentro celebra su décimo aniversario reuniendo a bodegas, productores, enólogos, sommeliers, distribuidores, medios especializados y consumidores en una programación que busca impulsar el reconocimiento del vino peruano.

Durante los tres días del evento participarán más de 30 bodegas procedentes de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Cusco, La Libertad y Áncash, que presentarán más de 280 etiquetas.

Feria, catas y actividades especializadas

La programación incluye la Gran Feria del Vino Peruano, donde los asistentes podrán degustar etiquetas nacionales, conversar con los productores y conocer las características de las distintas regiones vitivinícolas del país.

Asimismo, el evento contará con un programa académico integrado por charlas y masterclass sobre historia, producción, comercialización y tendencias del vino peruano, dirigidas por especialistas, enólogos, sommeliers e investigadores.

Otra de las propuestas será la Barra de Partidas Limitadas, espacio donde se ofrecerán vinos de producción reducida y ediciones especiales, entre ellos etiquetas como Apu, Wayocari, Hanan, Intipalka N.° 1, Raíces Negras Tannat e Incomprendido.

Catemos Perú premiará a los mejores vinos nacionales

Como parte de las actividades previas se desarrollará Catemos Perú, el Concurso Nacional de Vinos, considerado uno de los principales certámenes especializados del país.

El concurso se llevará a cabo el 6 de julio y reunirá muestras de diversas regiones vitivinícolas, las cuales serán evaluadas por un jurado conformado por especialistas nacionales e internacionales.

Los resultados se darán a conocer durante la Noche de Gala, programada para el 15 de julio, donde también se reconocerá a las bodegas y etiquetas mejor calificadas.

Gastronomía y vinos en una misma experiencia

El programa también contempla “Sabores del Perú – Cena Maridaje”, una propuesta gastronómica que se realizará el 16 y 17 de julio.

La experiencia incluirá un menú de cinco tiempos acompañado por quince vinos peruanos seleccionados para resaltar la diversidad de la cocina nacional.

Además, durante toda la feria funcionará la Tienda Oficial del Salón del Vino Peruano, donde los visitantes podrán adquirir las etiquetas degustadas, incluidos los vinos premiados en el concurso.

Datos clave

Evento: X Salón del Vino Peruano.

X Salón del Vino Peruano. Fechas: 16, 17 y 18 de julio de 2026.

16, 17 y 18 de julio de 2026. Lugar: Hotel Sonesta San Isidro.

Hotel Sonesta San Isidro. Organiza: Perú Hace Vino.

Perú Hace Vino. Participantes: más de 30 bodegas.

más de 30 bodegas. Etiquetas en exhibición: más de 280 vinos peruanos.

más de 280 vinos peruanos. Regiones participantes: Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Cusco, La Libertad y Áncash.