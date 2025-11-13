El restaurante Zarandeo abrió sus puertas en la calle Tarata 298, Miraflores, con una propuesta que busca poner en valor los sabores del norte peruano mediante técnicas contemporáneas y matices nikkei. La iniciativa es liderada por Stefano Silva, piurano, ejecutivo financiero y emprendedor gastronómico, y Juan de Dios Ruiz Laos, administrador chiclayano con amplia experiencia en operación de restaurantes.

Silva, nacido en Piura y criado en el puerto de Paita, explica que la idea del proyecto se originó en su vínculo familiar con la cocina y su experiencia en el sector pesquero. Ruiz Laos, especializado en gestión gastronómica, complementó la visión con su conocimiento operativo y de servicio.

“Queremos que Zarandeo sea una experiencia: comer bien, sentirse en casa y recordar lo que somos los peruanos —mar, fuego y familia—”, afirma Stefano Silva.

Cómo nació Zarandeo

Según Silva, la propuesta surgió de la combinación de dos proyectos previos que él y Ruiz tenían por separado. El nombre proviene de la zarandaja, un frejol tradicional que acompaña platos marinos en Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes.

La dupla definió un concepto marítimo reforzado por la experiencia de Silva en exportación de pescado y la asesoría técnica de su padre, ingeniero pesquero. Esto permite garantizar pescado del día, elemento clave de su carta.

Una carta fresca, marítima y con acentos nikkei

La oferta incluye cebiches norteños, leche de tigre piurana caliente, arroces marinos, pescados del día y la llamada barra chiclayana, que ofrece una porción de pescado con acompañamientos clásicos como papa a la huancaína, papa rellena o tortitas de choclo.

Ruiz Laos destaca que la esencia culinaria del restaurante mezcla tradición con reinterpretaciones modernas:

“Celebramos la tradición del norte con un toque contemporáneo y la influencia sutil de la cocina nikkei. Nuestros platos ofrecen sabores únicos que no encontrarás en otros restaurantes del mismo estilo”, señala Juan de Dios Ruiz Laos.

En cuanto a técnicas, explica que no replican recetas tradicionales al 100%, sino que las reinterpretan, como en el cebiche aromatizado con vegetales para lograr un jugo más complejo.

El plato que mejor resume el espíritu del local, según Ruiz, es el arroz nikkei, descrito como “ahumado, salado, dulce y generoso”, hoy uno de los favoritos del público.

Competencia, carta en evolución y adaptación al turista

Abrir en Miraflores presentó desafíos como la dificultad para encontrar locales disponibles y los altos costos de traspasos. La rotación del personal y la falta de data inicial para calcular demanda también fueron retos mencionados.

Por su ubicación estratégica —rodeada de hoteles— el público objetivo es mayoritariamente turista. Esto motivó la incorporación de nuevos platos como lomo saltado, causa con lomo saltado y un bistec clásico, sin perder la esencia marina que caracteriza al proyecto.

Además, Zarandeo prepara una carta nocturna con enfoque en piqueos —patacones, tartares y tortitas de choclo— y una propuesta de espritzería, inspirada en estándares italianos.

La experiencia que buscan generar

Silva y Ruiz apuntan a ofrecer precios competitivos en una zona de alta demanda, junto con una atención cuidada y un ambiente relajado que recuerde a una barra cevichera del norte.

Sobre la experiencia ideal, el equipo resume:

“Buscamos que los clientes vivan un encuentro entre tradición y vanguardia. Que descubran sabores nuevos sin perder la esencia norteña y se conecten con el mar desde un ambiente fresco y bien atendido.”

Planes de expansión

A un mes de apertura, Zarandeo evalúa abrir nuevos locales en Trujillo o incluso en Palo Alto, California, donde Silva reside y detecta una ausencia total de restaurantes peruanos en la zona.

Datos clave