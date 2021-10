Carlos Bonavides conocido por su papel de Huicho Domínguez en El premio mayor junto a Laura León, dio una entrevista el 2 de setiembre en el canal de YouTube Ernesto Buitrón News para dar a conocer que iniciaría una colecta a favor de Laura Bozzo quien fue su compañera en el reality show Las estrellas bailan en Hoy.

“Podemos hacer un festival, algún movimiento. ¿Por qué no ayudarnos entre nosotros? Ella es una persona que le dio mucho rating al programa. Con lo que podamos todos cooperar”, dijo muy entusiasmad en ese entonces.

El mexicano señaló que Laura es una persona “muy controvertida, pero te aseguro que hay mucha gente que la quiere mucho y hay mucha gente que la crítica mucho. Pero yo, que la traté personalmente, puedo decir que es una persona que tiene su sentido del humor, que es agradable, que si debe pues tiene que pintarse con las autoridades y decir ‘vamos a llegar a un acuerdo’ porque el problema es negarse a pagar”.

NADIE COPERÓ CON “LA SEÑORITA LAURA”

Luego que pasara un mes de las declaraciones del actor mexicano, Carlos Bonavides reveló en una entrevista que ninguna persona se sumó a su iniciativa por recaudar fondos para Laura Bozzo.

“Nadie me peló de la recolecta, no tuve ninguna respuesta y yo a la señora Laura no la he visto para nada, no he tenido comunicación con ella, no sé exactamente cuál sea su destino ni su paradero, lo que siempre le he deseado es buena suerte, que arregle su problema porque es una compañera”, declaró al programa Sale el sol.