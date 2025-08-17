Los movimientos astrales de agosto traen señales de renovación: una luna nueva, el cierre de temporada de Leo y la antesala de Virgo marcan un periodo perfecto para reorganizar energías. No se trata de cambiar de manera radical, sino de elegir prendas que reflejen autenticidad y acompañen el proceso personal de transformación.

Los especialistas en moda de Levi’s comparten tres claves para actualizar tu clóset con intención:

Una biker para canalizar tu energía de fuego: El ciclo de Leo resalta la confianza y la actitud. Una casaca estilo cuero, como la Shrunken Faux Leather Moto, simboliza decisión y personalidad. Versátil, combina con jeans, vestidos o faldas, ideal para cuando el clima baja pero tu vibra sube. Capas que fluyen como los cambios de signo: Con el clima cambiante y Mercurio retrógrado cerca, la adaptabilidad es clave. La Rinoa Camp Shirt es ligera y flexible: puedes usarla como sobrecamisa en el día o cerrarla cuando refresca. Representa la fluidez necesaria en este mes de puertas abiertas. Un jean básico para volver al centro: El tránsito del Sol hacia Virgo invita al orden y la practicidad. El 726 High Rise Flare es ese jean que equilibra estilo y estructura, con cintura alta y piernas alargadas. Funciona con botines o zapatillas y combina tanto con tops ajustados como holgados.

Agosto se presenta como un portal de cambios: en la mente, en el corazón y también en el estilo. Elegir prendas con intención es una forma de alinearse con los ciclos astrales y proyectar seguridad en cada paso. Estas y más opciones están disponibles en levi.pe y en puntos de venta físicos de la marca.