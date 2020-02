Yonhy Lescano, excongresista de la República, afirmó que en la actualidad solo le quedan menos de 500 soles en su cuenta bancaria como parte de sus ahorros. Esto tras casi 20 años representando a la población en el Parlamento.

El militante de Acción Popular mostró dos voucher que muestra la cantidad de dinero que tuvo y tiene en la actualidad. El 5 de febrero su tarjeta guardaba 3,562 soles y el 12 de febrero solo 415 soles.

¿Por qué tiene esa cantidad de dinero? Según Lescano es porque no fue “ladrón” y la plata se le fue gastando en la manutención de su familia.

► Yonhy Lescano sobre García Belaunde: “Hasta el final estuvo con el fujimorismo, se lo he dicho en su cara”

► “Desatino total”: Lescano critica a Diez Canseco por invitar a Olaechea en presentación de libro sobre Belaúnde

"¿De qué voy trabajar? Si estaba pendiente de la Fiscalía, que me convocaban, de la situación de mis hijos, de mi esposa, de conseguir los peritos, de presentar las pruebas. Yo no he sido un congresista ladrón, pero para que sepa la gente, yo empecé asumiendo mi defensa y luego mi esposa. ¿Cuánto te cobra un abogado acá?”, expresó en diálogo con Capital TV.

Yonhy Lescano anunció que se dedicará a la docencia universitaria. “Ayer he estado en Puno, he hablado con el rector. Me voy a dedicar a la docencia universitaria, soy profesor principal de la Universidad del Altiplano”, afirmó.

Lescano no solo será profesor, sino también ejercerá su profesión como abogado tras la disolución del Congreso y no tener la posibilidad de la reelección.

“Algunos paisanos se han enterado que estoy con mi vida independiente, ya no soy funcionario, y consecuentemente algunas veces te piden que los asesores en alguna materia. No me destruyeron la carrera política, me la han fortalecido”, sostuvo.

Videos relacionados

Yonhy Lescano-declas

Yonhy Lescano, Milagros Salazar, Rosa Bartra

Yonhy Lescano