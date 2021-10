Un insólito episodio se produjo durante un enlace en vivo del programa de espectáculos, ‘Amor y Fuego’, cuando una reportera fue sorprendida con una rosa por un transeúnte.

La joven reportera se encontraba recolectando las diversas opiniones del público sobre el reciente ‘ampay’ de Melissa Paredes con su bailarín de ‘Reinas del Show’, Anthony Aranda.

En ese momento, un vendedor ambulante de rosas se acercó sorpresivamente a la reportera, se arrodilló y le entregó una rosa de color roja para luego retirarse saludando a la cámara. El episodio dejó en shock al conductor Rodrigo González, quien pidió identificar al hombre detallista.

“¿Quién te ha regalado eso? Dile algo Josselyn, cómo vas a pasar este momento”, expresó el popular ‘Peluchín’. Aunque en un principio, el hombre se retiró de escena, debido al revuelo que causó decidió regresar para expresarle sus sentimientos a la reportera.

Hombre se le declara a reportera de ‘Amor y Fuego’ en plena trasmisión. (Fuente: Captura Willax TV)

“¿Qué le ha motivado a regalarme una rosita, señor Henry?”, le preguntó la periodista tras conocer su nombre. “Porque me he enamorado de ti, me gustas mucho”, expresó sin ningún roche el ambulante.

Luego, Rodrigo González pidió hablar con él y el comerciante contó que “su presencia le motivó y le encantó regalarle porque está sacando cara por el ‘Gato’ Cuba”.

Y pese a enterarse que la reportera es casada, el hombre no se dejó amilanar y volvió a regalarle una segunda rosa. “Le voy a regalar otra rosa más. Para ti, Joselyn, con amor”, agregó.

Ante el emotivo gesto, Rodrigo González le pidió que no pierda las esperanzas y que le deje sus datos al Instagram para que él lo contacte en caso la situación sentimental de la reportera cambie.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

‘Reinas del show’: la reacción de Gisela tras lo sucedido con Melissa Paredes

Gisela Valcárcel se pronunció por primera vez tras lo sucedido por la modelo Melissa Paredes, con su bailarín de ‘Reinas del Show'. La conductora del programa reality lamentó la situación que está viviendo la modelo con su aún esposo Rodrigo ‘Gato´ Cuba.