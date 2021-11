“Soy Stefy Quinn, estoy casada, y desde hace siete años que soy actriz porno”, así es la presentación de esta mujer argentina de 27 años que olvida su pasado ejerciendo la profesión que ella considera hacerle bien gracias al apoyo incondicional de su esposo.

En diálogo con TN, Stefy revela que gracias a su trabajo pudo alquilar un departamento en Buenos Aires muy cerca del Obelisco, pero que su verdadero hogar está en la localidad de San Miguel junto a su pareja desde hace 9 años.

La considerada “actriz porno argentina más requerida” utiliza el seudónimo “Quinn” en honor a la villana de DC Comics, Harley Quinn, quien es una figura a la cual admira bastante y posee varios muñecos coleccionables que se hacen muy visibles en su vivienda.

“Solamente una de las figuras las compré yo. El resto me las regalaron”, detalló.

La aparición de una estrella

A los 16 años, Stefy Quinn empezó vendiendo ropa en una feria ubicada en la zona de José C. Paz, al noroeste de Buenos Aires, luego de abandonar su hogar para nunca volver. Aquella experiencia le sirvió para abrir su propio taller de costura meses más tarde.

Fueron meses de arduo trabajo hasta que -dos años más tarde- pudo dar un salto a la fama: comenzó a trabajar de manera sexual y después a comercializar contenido erótico hasta que convertirse en la actriz porno más requerida de Argentina.

Además, Stefy dijo que vivió ciertos pasajes que la motivaron a tomar clases de Taekwondo y Jiu Jitsu para su defensa personal: “Empecé a entrenar después de algunos episodios en los que tuve un tipo encima y me sentí atrapada. Por suerte no me volvió a pasar, pero si llegara a suceder sé cómo defenderme”.

Stefy Quinn tiene la imagen de Harley Quinn en réplicas y objetos coleccionables que acumuló a lo largo de los años. (Foto: Stefy Quinn)

Sobre su infancia, la fanática de Harley Quinn recordó que era víctima de crueles burlas por parte de sus compañeros debido a su físico pese a que únicamente se dedicaba a estudiar.

“No tuve la infancia más feliz de todas. Adolescencia no tuve la más feliz de todas. De hecho me hacían bullying en el colegio, me cargaban porque no tenía esta figura. Tenía sobrepeso cuando era chica, tenía muchos cachetes, entonces me decían que era gorda. Me molestaban por eso”.

“Me iba muy bien porque me gusta estudiar y me molestaban por eso. No era muy popular entre los chicos. Ahora que tengo este salto es fantástico el contraste. Soy lo que siempre quise ser”, agregó.

Para llegar a donde está, Stefy primero fue escort y según iba conociendo la calle pudo acceder a un centro de masajes hasta que terminó en un privado, donde la dueña era amiga de un director de cine para adultos.

Este personaje se llamaba Víctor Maytland, quien durante una visita al lugar se encontró con Stefy y la invitó a participar de un rodaje. “No quería tener tanta difusión o que la gente sepa lo que yo hacía”, dijo a TN, agregando que accedía a la petición bajo una condición.

“Mirá, quiero estar, pero si uso una máscara o algo”, fue la respuesta de Quinn.

Los términos fueron aceptados y tuvo su primera aparición en Los Pornoadams, donde Stefy Quinn aparece actuando con una máscara de gatúbela: “Dentro de todo mantuve el anonimato el tiempo que se pudo, ¿no?”.

Fue el lugar y el momento exacto, según ella dice, como tuvieron que pasar las cosas para convertirse en la actriz porno más requerida de Argentina, quien está casada y disfruta de su trabajo. “Soy lo que siempre quise ser”, concluyó.

