La película live-action de Blue Lock llegará a las salas de cine el próximo 8 de octubre, bajo la distribución local de BF Distribution. Antes de su estreno, la cinta presentó su tráiler y póster oficial.

La producción adapta el manga escrito por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yusuke Nomura, una historia que combina fútbol, competencia y tensión psicológica alrededor de un programa diseñado para encontrar al mejor delantero de Japón.

¿De qué trata la película Blue Lock?

La historia comienza después del fracaso de la selección de Japón en el Mundial. Ante este resultado, la federación pone en marcha Blue Lock, un proyecto que reúne a 300 jóvenes delanteros en un exigente programa de entrenamiento.

El objetivo es encontrar a un futbolista capaz de convertirse en el mejor delantero del mundo. Para conseguirlo, los participantes deben competir entre ellos y desarrollar el individualismo y el “ego” que plantea el programa como elementos necesarios para destacar frente a sus rivales.

La propuesta convierte así el fútbol en una competencia de supervivencia deportiva y psicológica, alejándose de la tradicional idea del juego colectivo que caracteriza a este deporte.

Fumiya Takahashi encabeza el reparto de Blue Lock

La película está dirigida por Yusuke Taki y tiene entre sus protagonistas a Fumiya Takahashi, quien interpreta a Yoichi Isagi. El reparto incluye además a Kaito Sakurai, Kyohei Takahashi, K de &TEAM y Masataka Kubota.

La adaptación recrea las pruebas y entrenamientos presentes en el manga mediante secuencias de acción deportiva, además de los enfrentamientos y tensiones que surgen entre los participantes del proyecto Blue Lock.

En Japón, la película tuvo fijado su estreno para el 7 de agosto de 2026. Para el mercado local, BF Distribution informó que la cinta llegará a las salas el 8 de octubre.

Blue Lock supera los 50 millones de copias

Blue Lock comenzó su publicación en Japón en 2018. El manga de Muneyuki Kaneshiro y Yusuke Nomura ha superado los 50 millones de copias en circulación, consolidándose como una de las franquicias contemporáneas de manga deportivo con mayor alcance.

La obra obtuvo en 2021 el 45.º Premio de Manga Kodansha, en la categoría shōnen. Su popularidad también impulsó una adaptación al anime antes de la llegada de esta versión con actores reales.

Con la película, la franquicia traslada a la pantalla grande el concepto central de la obra: la búsqueda de un delantero capaz de imponerse sobre cientos de competidores para convertirse en el atacante definitivo.

Tráiler de Blue Lock

El nuevo avance presenta las instalaciones de Blue Lock y parte de las pruebas que enfrentarán los jóvenes futbolistas durante la competencia.

Ficha técnica de Blue Lock

Título original: Blue Lock

Blue Lock Título local: Blue Lock

Blue Lock Dirección: Yusuke Taki

Yusuke Taki Reparto: Fumiya Takahashi, Kaito Sakurai, Kyohei Takahashi, K (&TEAM) y Masataka Kubota

Fumiya Takahashi, Kaito Sakurai, Kyohei Takahashi, K (&TEAM) y Masataka Kubota País de origen: Japón

Japón Género: Acción / thriller deportivo / live-action

Acción / thriller deportivo / live-action Basada en: Blue Lock , de Muneyuki Kaneshiro y Yusuke Nomura

, de Muneyuki Kaneshiro y Yusuke Nomura Estreno local en cines: 8 de octubre de 2026

8 de octubre de 2026 Distribución local: BF Distribution