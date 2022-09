Con solo veinticuatro años, Sebastián Alanya hizo de las redes sociales su principal herramienta para difundir su pasión por la lectura. Ahora, con la ayuda del programa Enseña Perú (ONG) transmite este amor por la literatura como docente, en la comunidad Chavín de Huántar de Áncash, donde logró restablecer una biblioteca para decenas de niños.

Actualmente, cuenta con un canal de Youtube con más de doce mil seguidores, teniendo videos con casi medio millón de vistas. Asimismo, participó en la Feria Internacional del Libro de Lima (2019) donde presentó su último poemario “Libérame”.

Cabe mencionar que, en el 2018, el joven creador de contenido lanzó su primer libro “Del amor y otras (des)ilusiones”. Alanya señaló que a través de los versos ha logrado canalizar y verbalizar “lo que muchos sienten”, según señaló en diálogo con CORREO.

Actualmente tienes nueve años generando contenido multimedia ¿Qué te impulsó a crear un canal de YouTube dedicado a los libros?

En realidad, lo que me motivó realmente a crear mi canal fueron las ganas de querer compartir la lectura con los más jóvenes como yo. En el 2013 pensé que si no tenía biblioteca en el colegio y amigos que leyeran, podría voy a abrir mi canal de YouTube.

El mismo día que decidí hacerlo subí mi primer video. Creo que fue esta pasión y estas ganas de querer compartir la lectura y los libros que estaba leyendo con más personas, no me importaba si eran personas virtuales o personas de otra parte del mundo, me gustaba y el propósito era crear una comunidad lectora dentro de una plataforma virtual.

¿Crees que existe un prejuicio sobre la literatura juvenil? ¿Qué opinas al respecto?

Parte de la literatura juvenil es fácil, cliché y tiene muchas cosas muy sencillas de leer. De repente no te deja marcado de por vida pero eso es justamente lo que necesitan los jóvenes y los adolescentes para introducirse en la literatura.

Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, en el plan lector estaba La Ilíada y La Odisea. Lo que se piensa es que solo debes leer obras maestras, los clásicos de la literatura latinoamericana, española, de la edad de oro, etc., y no se centran en lo que en realidad los jóvenes quieran leer. Ahí es cuando veo la perspectiva de como lo vivía de chiquito y como lo trabajo ahora como docente.

¿Con qué situación te encontraste sobre el hábito de la lectura al laborar como docente en Áncash?

Cuando llegas al colegio te encuentras con realidades súper distintas y con una brecha generacional muy grande, recordemos que es nuestro primer año presencial luego de dos años de pandemia. Los jóvenes y niños están más centrados en la tablet y en el celular.

Entonces, realmente traerlos a la lectura es un reto mucho más difícil que antes. Me di cuenta que necesitaban un espacio donde ellos pudieran conectar con los libros y con la lectura. Cuando llegué había una biblioteca que la usaban como almacén. Empezamos a limpiar todo, gestioné una donación de libros, desde Lima, con todos mis contactos. Al final, recolectamos siete cajas de libros, donde pudimos extraer más de 150 textos, para el colegio Carlos Alberto Izaguirre. En este contexto los estudiantes vieron a su biblioteca crecer, un espacio sumamente importante para ellos.

Sin duda los escolares a nivel nacional necesitan de una mayor concientización de la lectura ¿Tienes planeado realizar más proyectos de recolección de textos?

Sí, vamos a replicarlo en Jato, una comunidad alejada que se encuentra a una hora de Chavín de Huántar y, también en otra que está a 30 minutos. En estas dos comunidades tengo a dos colegas que son profesores también de Enseña Perú, tenemos planeado a armar bibliotecas porque ya con las donaciones que recibimos, hemos juntado también libros para secundaria y para primaria. Además, hemos ido recolectando este material con la esperanza de abrir bibliotecas en esos lugares.

Finalmente, en relación a tu trabajo como escritor. ¿Lanzarás pronto otro libro de poesía o de otro género?

Sí, el tercer poemario ya está listo, estamos en planes de publicarlo en julio del 2023 y también tengo un cuento que es un thriller psicológico. La poesía es uno de mis géneros favoritos y es uno donde puedo expresarme tal y como soy; a diferencia de la novela y la literatura más clásica y contemporánea.

Siento que la poesía me ayuda, es un proceso de sanación mutua. Cuando voy a firmar libros en la FIL me dicen cosas como “he pasado exactamente lo mismo que tú y no sabía como decirlo”, creo que ahí está la magia de poder canalizar todos esos sentimientos que muchas personas sienten.