Carla Olivieri (52) es la pareja del candidato presidencial por Avanza País, Hernando de Soto, con quien lleva más de 9 años de relación tras conocerlo por motivos laborales el 2005.

La historia de amor de ambos empezó por los continuos viajes que tenía Carla Olivieri, quien actualmente es rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL).

“Como el 2010, empezamos a encontrarnos en los aviones, nos cruzábamos muchas veces porque viajaba muchísimo por un trabajo anterior. Coincidimos una vez en Miami y yo ya estaba en proceso de divorcio”, contó Olivieri en una entrevista para Willax Televisión.

Luego de esto, empezaron a salir y formaron una relación. Ahora se encarga de motivar a las personar a emprender sus ideas. “Tengo más de 20 años dedicados a la educación”, explicó.

En una entrevista para el Trome, Hernando de Soto señaló que ambos saben manejar bien la diferencia de edades, pues él es 26 años mayor que Carla Olivieri. “Estoy a su ritmo. Hasta el punto de ser un problema”, señaló.

Hernando de Soto estuvo casado antes, pero no tiene hijos, sin embargo asegura que sí le gustaría tenerlos. Por su parte, Carla es madre de cinco jóvenes.

“Él va a ser el jefe de Estado, yo no”

En la entrevista de Willax, Milagros Leiva le preguntó cuál sería su eventual papel como primera dama y si esta llegaría a ser como Eliane Karp (pareja de Alejandro Toledo) y Nadie Heredia (pareja de Ollanta Humala).

“Yo tengo un propósito del que me alimento todos los días. A los 46 años definí mi propósito que es inspirar y empoderar a las personas a que se atrevan a emprender, sean proyectos personales, profesionales, etcétera. No (no sería una primera dama silente). Lo que pasa (con Eliane Karp y Nadine Heredia) es que ellas se metían en las decisiones y yo creo que ese es un espacio que tiene que tener una muralla china. Él (Hernando de Soto) va a ser el jefe de Estado, yo no”, sostuvo Carla al citado medio.

