La experiencia oficial licenciada por Warner Bros. Discovery abrirá sus puertas este 11 de junio en Mallplaza Plaza Norte. Contará con más de 18 salas temáticas inspiradas en algunas de las franquicias más populares del entretenimiento mundial.

Las entradas para Casa Warner ya se encuentran disponibles a través de Joinnus y la expectativa crece entre miles de fanáticos que esperan disfrutar una de las experiencias de entretenimiento y cultura pop más importantes del año en Lima.

La muestra inmersiva, oficialmente licenciada por Warner Bros. Discovery, iniciará sus actividades el próximo 11 de junio en Mallplaza Plaza Norte, donde ofrecerá un recorrido diseñado para públicos de todas las edades.

Más de 18 salas temáticas y experiencias interactivas

Luego de presentarse con éxito en las ciudades ecuatorianas de Quito y Guayaquil, Casa Warner llegará al Perú con una exhibición de más de 1.800 metros cuadrados.

El recorrido reunirá algunas de las franquicias más reconocidas de Warner Bros., entre ellas Harry Potter, Superman y Batman, además de espacios inspirados en producciones como Friends, Looney Tunes, Scooby-Doo, Game of Thrones, Rick and Morty, The Matrix, The Lord of the Rings y The Powerpuff Girls.

Según los organizadores, la experiencia contará con más de 18 salas temáticas y 35 espacios especialmente diseñados para fotografías y contenido en redes sociales.

Harry Potter, Friends y otros universos icónicos

Entre las principales atracciones destacan las áreas inspiradas en el universo mágico de Harry Potter, así como escenarios dedicados a Superman y Batman.

Los asistentes también podrán recorrer ambientaciones basadas en Friends, incluyendo una recreación del emblemático Central Perk, además de otros espacios vinculados a series y películas que han marcado generaciones.

Cada sala ofrecerá experiencias interactivas, actividades dinámicas y contenido audiovisual diseñado para complementar el recorrido.

Apertura será el 11 de junio en Plaza Norte

La experiencia tendrá una duración superior a una hora y contará con ingresos organizados por horarios para facilitar el flujo de visitantes y garantizar una visita cómoda.

La apertura oficial al público está programada para el 11 de junio en Mallplaza Plaza Norte, donde permanecerá por una temporada aún no detallada por los organizadores.

Casa Warner busca convertirse en uno de los principales eventos familiares y de cultura pop del año, acercando al público peruano experiencias inmersivas inspiradas en personajes y franquicias reconocidas a nivel mundial.