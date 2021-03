César Acuña, candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), cometió un nuevo blooper y aseguró que una de sus primeras acciones, de llegar a la Presidencia de la República, será “traer la pandemia lo más rápido” posible y “cueste lo que cueste”.

“Ayer [el lunes] he tenido la oportunidad de decir lo que voy a hacer como presidente y creo que he sido el único de los que hemos asistido que he sido claro en lo que voy a hacer. Primero en la pandemia, traer la pandemia lo más rápido, cueste lo que cueste”, señaló ante la prensa.

César Acuña asegura que su primera acción de llegar al gobierno será “traer la pandemia lo más rápido”

El aspirante al sillón presidencial se refirió así sobre su propuesta de adquirir vacunas contra el COVID-19, la cual expuso en su participación en el primer día de debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el último lunes en el que se presentó junto a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), Alberto Beingolea (PPC), Marco Arana (Frente Amplio) y George Forsyth (Victoria Nacional).

Durante el evento, Acuña aseguró que de ganar las Elecciones 2021, se subirá a su avión y viajará por diversos países para solicitar a los principales laboratorios del mundo vacunas contra el coronavirus.

Además, afirmó que al menos 50 peruanos “se están muriendo” durante la exposición de ideas, de cara a los comicios del 11 de abril.

“Mientras estamos en este debate, se están muriendo 50 peruanos. Tenemos que decir cómo y cuándo vamos a traer la vacuna. En junio, pasada la segunda vuelta, si los peruanos me dan la confianza, cogeré mi avión, buscaré todos los laboratorios para traer las vacunas”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

Fondos AFP: Congreso aprueba nuevo retiro de hasta S/ 17,600 para afiliados