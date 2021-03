César Acuña, candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), dijo sentirse “contento” con su participación en el Debate Presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya que -consideró- fue el único que hizo “propuestas claras”.

“Estoy contento porque si comparamos las propuestas de los cinco otros candidatos creo que el candidato que ha hecho propuestas claras he sido yo. He dicho claramente que voy a traer la vacuna [...], he dicho que voy a instalar una planta de oxígeno en cada distrito del Perú, teniendo en cuenta que lo importante es la vida de los peruanos”, indicó en diálogo con RPP Noticias.

“He dicho que en los cinco años vamos a mejorar las postas médicas, los centros de salud, con una inversión de siete mil millones de dólares. He sido claro en cuanto se refiere a que mi prioridad va a ser la seguridad ciudadana”, agregó.

Además, Cesar Acuña destacó su propuesta de poner a disposición de la seguridad nacional a 100 mil reservistas que se dediquen a patrullar las calles y al cuidado de los espacios públicos, comandados por la Policía Nacional.

“Los reservistas son aquellos jóvenes que a los 18 años entran a hacer su servicio militar [...] El gobierno invierte en esos jóvenes, el gobierno les da una asignación mensual y si se está invirtiendo en esos jóvenes, yo creo que debemos aprovecharlos para que nos ayuden a dar seguridad”, sostuvo.

Finalmente, resaltó que desde el 28 de julio habrá un nuevo Congreso de la República y este debe “trabajar de la mano” con el Poder Ejecutivo. Asimismo, precisó que se debe reforzar a la Contraloría General de la República.

“Tiene que entender ese nuevo Congreso que la única forma de cuidar el dinero de los peruanos es reforzar el trabajo de la Contraloría, hoy más que nunca debemos tener mucho cuidado en que no se cometan actos de corrupción y luego no se diga que cada año nos han robado cerca de 23 mil millones”, refirió.

