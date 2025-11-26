Con la llegada de diciembre, muchas personas buscan rutinas simples que les permitan lucir un look cuidado durante las celebraciones. Entre cenas, reuniones laborales y encuentros familiares, contar con una preparación práctica puede marcar la diferencia sin necesidad de invertir demasiado tiempo.

En esa línea, Claudia del Solar, directora corporativa de Marketing & Cosméticos de Yanbal, plantea una rutina de cinco pasos enfocada en combinar maquillaje, cuidado personal y fragancias como parte del ritual previo a cualquier evento festivo.

1. Maquillaje que se mantiene durante toda la noche

Uno de los principales retos es lograr que el maquillaje permanezca intacto. Productos que sellen y ayuden a controlar el brillo favorecen un acabado uniforme y natural durante varias horas. Del Solar menciona como referencia el uso de polvos sueltos con componentes hidratantes y protección solar que eviten que la piel se reseque o pierda su apariencia inicial.

2. Mirada definida de larga duración

La mirada suele ser protagonista en los looks de temporada. Para conseguir pestañas más intensas y con volumen, la especialista señala la importancia de elegir máscaras resistentes al agua y de alta duración, capaces de mantenerse firmes incluso en actividades prolongadas.

3. Labios con color para realzar el look

Un labial con acabado brillante o de larga duración puede aportar un toque final al maquillaje. Según la propuesta, optar por colores que acompañen el tono del outfit y que mantengan su intensidad durante el evento ayuda a transmitir seguridad y coherencia en el estilo.

4. Piel hidratada y luminosa

La piel es la base de cualquier look. Mantenerla hidratada y con un acabado luminoso contribuye a un aspecto fresco y saludable. Del Solar destaca la utilidad de lociones o cremas que aporten suavidad, rápida absorción y un aroma ligero, disponibles en diversas combinaciones florales o cálidas para distintos momentos del día.

5. Una fragancia que cierre el ritual

El aroma forma parte del estilo personal. Las fragancias con notas florales, frutales o ambarinas complementan el look festivo y funcionan como un elemento distintivo durante las celebraciones. La rutina sugiere explorar combinaciones que aporten frescura o sofisticación, según la ocasión.

Una rutina pensada para estas fiestas

La propuesta resume cinco pasos simples que pueden adaptarse a distintas edades, estilos y actividades. En un contexto de múltiples compromisos, estas pautas buscan facilitar la preparación previa sin perder comodidad ni naturalidad.