Durante la temporada de verano, las familias suelen disfrutar de días de playa, paseos al aire libre y actividades bajo el sol. Sin embargo, estas actividades también implican un reto para el cuidado de las prendas.

El uso frecuente de bloqueador solar, el sudor y el contacto con arena o césped puede dejar manchas persistentes, especialmente en prendas claras o de uso diario.

Ante esta situación, la marca de detergente Persil, de la empresa alemana Henkel, comparte recomendaciones prácticas para mantener la ropa limpia y en buen estado.

1. Pretratar la mancha antes del lavado

Uno de los pasos más importantes es actuar sobre la mancha antes de colocar la prenda en la lavadora.

Se recomienda aplicar una pequeña cantidad de detergente líquido sobre el área afectada y dejarlo actuar durante cinco minutos. Esto permite que los agentes limpiadores penetren en la tela y ayuden a disolver residuos de grasa o sudor.

El pretratamiento puede aumentar significativamente la eficacia del lavado posterior y evitar que la mancha se fije en las fibras.

2. Usar la temperatura adecuada del agua

La temperatura del agua también influye en la eliminación de manchas.

Para manchas de base oleosa, como las provocadas por bloqueadores solares, se aconseja usar el agua más caliente permitida por la etiqueta de cuidado de la prenda.

El calor ayuda a que los agentes limpiadores actúen con mayor eficacia sobre los residuos grasos, facilitando su eliminación.

3. Evitar la secadora si la mancha no ha desaparecido

Un error común es colocar la prenda directamente en la secadora después del lavado.

El calor intenso puede fijar las manchas que aún no se han eliminado completamente, lo que dificulta o incluso impide retirarlas en futuros lavados.

Por ello, se recomienda revisar la prenda antes de secarla y asegurarse de que la mancha haya desaparecido por completo.

4. Clasificar la ropa antes del lavado

Separar las prendas antes de lavarlas también es una medida preventiva clave.

Clasificar la ropa en blancas, de color y delicadas evita transferencias de color y permite aplicar tratamientos adecuados según el tipo de tejido.

Además, leer y respetar las etiquetas de cuidado ayuda a prolongar la vida útil de cada prenda.

Según Stephanie Edwards, gerente de mercadeo para Henkel Peruana, la innovación en productos de limpieza busca acompañar las necesidades del día a día.

“Sabemos que la ropa forma parte de los momentos más importantes de las familias, especialmente en verano. Por eso desarrollamos soluciones que ayudan a eliminar manchas difíciles como sudor, pasto, grasa, sangre o salsa, además de combatir los malos olores y mantener la frescura de las prendas”.