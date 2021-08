Alfredo Azurín, quien es recordado por su participación en el programa ‘Alerta Aeropuerto’, ha generado todo tipo de comentarios en Twitter por su intervención en el debate sobre el voto de confianza, red social en el que lo han criticado por la incongruencia en sus declaraciones.

MIRA AQUÍ: Congreso otorga voto de confianza a Gabinete de Guido Bellido

El parlamentario de la bancada de Somos Perú inicialmente criticó al Gabinete Ministerial presidido por Guido Bellido y a sus integrantes, sin embargo, al final de su discurso decidió respaldarlos con su voto.

“Voy a dar mi voto de confianza a pesar de que no se lo merecen, porque no se lo han ganado”, sostuvo el legislador ante el Pleno.

A través de su cuenta en Twitter, el legislador dijo que no llegó al Parlamento para pelar sino para aportar a favor de gobernabilidad. No voy a claudicar a mis convicciones. Estaremos vigilantes porque esto no es un cheque en blanco, añadió.

“Que incongruencia, si no se lo merecen y no se lo han ganado ¿por qué dar el voto de confianza? Debería de decir que sí confía en el gabinete”, “Siempre el doble sentido y las incoherencias arruinan al país. Eres o no demócrata”, son algunos de los comentarios.

No te pongas de costado y afronta tu responsabilidad. Se puede entender que no están dispuestos a perder tan jugosa remuneración — Ana María Pflücker (@marianalup) August 27, 2021

Lamentable congresista, una cosa es apoyar y otra es dar su voto a ciegas. Castillo tuvo la oportunidad de reenvindicar haciendo los cambios necesarios pero no y ustedes aceptan eso — Spike777 (@GSpike777) August 27, 2021





VIDEO RECOMENDADO

Presidenta del Congreso anuncia que ya tienen traductor de quechua

Presidenta del Congreso anuncia que ya hay traductor