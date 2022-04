La congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, compartió en la red social Tik Tok este lunes un video en el que se le aprecia bailando en las instalaciones del Congreso de la República.

En la corta filmación, la legisladora aparece haciendo una coreografía de la conocida canción “Fuera del mercado” del músico venezolano Daniel Alejandro Morales Reyes, más conocido como ‘Danny Ocean’.

El video fue grabado en la sala José Carlos Mariátegui del Parlamento y también se aprecia a dos mujeres en la parte posterior de la sala sentadas en un sillón.

Al respecto, Ramírez respondió a las críticas por este video manifestando que no ha vulnerado los derechos de nadie y que bailar en el Congreso no es un delito. Hasta el momento no se ha registrado una posición de la bancada fujimorista sobre este hecho.

“¿Disculpa y cual sería el problema? Acaso está prohibido hacer eso pásame la lista de que lugares están permitidos y que lugares no”, escribió en Twitter.

Disculpa y cual sería el problema??? Acaso está prohibido hacer eso pásame la lista de que lugares están permitidos y que lugares no 🤷 — Tania Ramírez García (@Taniaramirezga2) April 11, 2022

