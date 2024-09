La congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, vivió un tenso momento en su visita a la ciudad de Chancay, cuando fue cuestionada por ciudadanos y periodistas por su falta de compromiso en su gestión.

“¿Ha hecho algo, señora congresista? ¿Algo por el hospital?”, fue la pregunta de un periodista local. Tras ello, Olivos respondió: “He hecho más que tú”.

Sin embargo, el hombre de prensa insistió si había hecho algo por el sector salud o educación en dicha ciudad, pero la parlamentaria solo le hizo un gesto de burla.

Luego, Vivian Olivos brindó un discurso a la población, donde un grupo se encontraba protestando como muestra de rechazo a su presencia.

“A mi me van a decir de todo, así no les guste mi partido político -Fuerza Popular-, soy una congresista que no se vende”, expresó.

La legisladora terminó su discurso diciendo “¡Viva la inseguridad!”, ante la mirada de la Policía Nacional, el ministro del Interior Juan José Santiváñez, la población y la prensa.