Si de género reggaetón hablamos sin lugar a duda, el nombre de Daddy Yankee salta de inmediato a nuestra mente, toda vez que es considerado uno de sus pioneros durante los años 90, década en la que comenzó a popularizarlo en América Latina y el resto del mundo, después de Tego Calderón.

Aunque los exitosos temas del Big Boss, como también se le conoce, han hecho mover el cuerpo a millones de personas en diferentes países, ¿sabías que ninguno de sus singles fue el primero que hizo popular este género? Sí, así como lo leíste, el intérprete de “La gasolina” no fue quien lanzó al estrellato este ritmo que hasta nuestros días nos acompaña.

A continuación, te contamos qué canción y qué artista abrió camino al reguetón hace más de tres décadas.

Aunque Daddy Yankee ha llenado estadios y todo tipo de escenarios durante sus presentaciones, el Big Boss no lanzó el primer tema que metió al reguetón en la historia musical (Foto: Ricardo Arduengo / AFP)

LA PRIMERA CANCIÓN DE REGGAETÓN DE LA HISTORIA

“Que la guitarra me haga un sonido así… seguido por el bajo. Desde el Caribe yo vengo directo aquí, para asegurarte que…”, si recuerdas la introducción de este tema, te damos a conocer que te encuentras frente a las letras de la primera canción de reguetón de la historia. Sí, nos referimos a “Bomba para afincar” de Vico C.

Un sencillo publicado por el rapero y compositor puertorriqueño-estadounidense en 1991, el cual pertenecía al álbum independiente “Hispanic Soul”. Cabe precisar que es una fusión entre la música reggae y el hip hop.

Aunque para algunos esta no sería la primera canción del género, sino “She Likes My Reggae”, del álbum Misión La Cima”, también de Vico C, que fue grabada un año antes; no se puede negar que “Bomba para afincar” logró establecer el reguetón en Puerto Rico y el mundo.

¿Por qué algunos no están de acuerdo?

Quienes discrepan de que “Bomba para afincar” fue el que dio inicio al fenómeno que representa actualmente el reguetón, no tuvieron que retroceder en el tiempo, sino todo lo contrario, remontarse a dos años después del lanzamiento del éxito de Vico C.

Fue de ese modo que se ubicaron en 1993 cuando comenzó a sonar Big Boy entre cuyos temas el más exitoso fue “Mis ojos lloran por ti”; incluso, mencionan a otros artistas como Ivy Queen, Eddie Dee y el propio Daddy Yankee.

Cual sea el creador del reguetón, no se puede negar que Vico C introdujo el hip hop en Puerto Rico y el mundo, convirtiéndose en uno de máximos exponentes y precursores de este género, precisa Menzig.

Vico C es considerado el precursor del reguetón (Foto: DJ Negro)

¿CÓMO ES EL VIDEO DE “BOMBA PARA AFINCAR”?

El videoclip de “Bomba para afincar” comienza con sonidos característicos del calipso y luego aparece un rasta tocando la guitarra. Desde ese momento, todo es una fiesta, en la que se baila y conta.

Al término del video aparece Vico C con una camiseta de Bob Marley como una forma de rendirle tributo por su legado. Además, se muestra la influencia que han tenido los inmigrantes jamaicanos en la isla de Puerto Rico.

Vico C en el videoclip de su famoso tema "Bomba para afincar" (Foto: DJ Negro)

¿QUIÉN ES VICO C?

Vico C, cuyo nombre real es Luis Armando Lozada Cruz, nació en Brooklyn, Nueva York, el 8 de septiembre de 1971. Cuando tenía 5 años sus padres decidieron volver a su natal Puerto Rico, ahí se instalaron en el sector de Puerta de Tierra, en San Juan. Desde pequeño mostró inclinación por el arte y canto.

En la década de los 80, el hip-hop se había apoderado de la juventud boricua, por lo DJ Negro organizó un concurso para rapear. Él hizo dúo con su amigo Glenn, mientras este cantaba en inglés, Vico C lo hacía en español.

El año 1988 se lanza como solista y junto a DJ Negro graba su primera canción “No a las drogas”, luego grabaron canciones de forma underground como “Sin pena”, “Si soy de la calle” y “En coma”. Dos años después, en 1990, lanza su carrera profesional con primera producción “La recta final”, seguido de “Me acuerdo”, “Bomba para afincar”, entre otras.

Es considerado un ícono de la música hispana, ya que fue quien inició en Puerto Rico el movimiento del hip hop. Sus temas están orientados a la crítica social y usaba para ello el cristianismo, hecho que le valió para ser llamado ‘El filósofo’.

Durante su carrera lanzó álbumes de estudio como “Hispanic Soul” (1991), “Xplosion” (1993), “Con poder” (1996), “Aquel que había muerto” (1998), “Emboscada” (2002), “En honor a la verdad” (2003), “Desahogo” (2005), “Babilla” (2009), además de hacer una recopilación de sus grandes éxitos, así como series especiales de colección. Ganó dos Grammy Latinos en 2001 y 2003.