Las jóvenes estrellas Dafne Keen y Sophie Nélisse se consolidan como dos de las figuras más prometedoras del cine de terror con el estreno de El sonido de la muerte, cuyo título original es Whistle.

La película llegará a todas las salas de cine del país el 12 de febrero y se perfila como uno de los estrenos más impactantes del género en lo que va del año.

Un reparto sólido y una dirección experimentada

Keen y Nélisse encabezan el elenco de esta producción, acompañadas por reconocidos actores del cine y la televisión como Nick Frost y Michelle Fairley. El reparto se completa con Sky Yang, Percy Hynes White, Ali Skovbye y Jhaleil Swaby.

La dirección está a cargo del realizador británico Corin Hardy, conocido por su trabajo en La Monja, quien vuelve al género con una propuesta inquietante y atmosférica.

El terror que entra por los oídos

La premisa de El sonido de la muerte plantea un concepto perturbador: el horror no se manifiesta a través de lo visual, sino del sonido. La historia gira en torno al silbato de la muerte azteca, un artefacto arqueológico real famoso por emitir un sonido estremecedor, descrito como “el grito de mil almas”.

En la película, este objeto se convierte en el origen de una maldición letal: quien lo hace sonar, invoca su propia muerte.

Una maldición imposible de escapar

El relato sigue a un grupo de estudiantes de secundaria que, sin conocer el peligro, activan el antiguo silbato y liberan un alarido sobrenatural. A partir de ese momento, sus muertes futuras comienzan a materializarse y a perseguirlos sin descanso.

A medida que el número de víctimas aumenta, los jóvenes se ven obligados a investigar el oscuro origen del artefacto en una carrera contrarreloj para romper la maldición antes de que sea demasiado tarde.

Con una atmósfera opresiva, una idea original y un elenco juvenil de alto nivel, la cinta apunta a renovar el terror adolescente con un enfoque más sensorial y psicológico.

Ficha técnica