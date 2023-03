“Tengo 36 años en la televisión, los mismos que Gisela”, dice sonriendo el doctor José Luis Pérez Albela, quien anuncia continuar con su programa Bien de Salud en ATV+ los días sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana.

Cabe mencionar que el doctor también se va a la región sur a través de ATV Sur canal, del grupo ATV, los sábados a las 11 y domingo a las 9 de la mañana.

“Tengo muchos seguidores en el Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna, así que ellos podrán verme los sábados y domingos (...) me siguen porque simplifico lo complicado. Yo no hablo como doctor, me gusta dirigirme a la gente de manera coloquial y muy simple. Creo que por eso la gente prefiere mi programa”, expresó.