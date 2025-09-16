El próximo 30 de septiembre, HBO estrenará la serie documental Lote de Placebo: el escándalo que generó vidas, una producción de tres episodios que revisita uno de los casos más polémicos de la industria farmacéutica en Brasil durante los años 90: el escándalo de las llamadas “píldoras de harina”. Los capítulos se emitirán semanalmente a través de HBO Max.

En 1998, alrededor de 600 mil comprimidos inactivos del anticonceptivo Microvlar llegaron a farmacias de todo Brasil. Los placebos, usados originalmente en pruebas de embalaje por el laboratorio Schering do Brasil, terminaron en manos de consumidoras, provocando cientos de embarazos no deseados, crisis familiares y una ola de demandas judiciales.

La serie reconstruye la investigación periodística que destapó el caso, da voz a las víctimas y expone las secuelas emocionales y legales de un episodio marcado por abusos, presiones y el intento de responsabilizar a las propias mujeres. Entre las protagonistas de los testimonios figuran Paloma, Silvana, Meire, Maria Lúcia e Inês, quienes relatan cómo sus vidas cambiaron para siempre.

Sinopsis de los episodios

Episodio 1 (30 de septiembre): mujeres descubren embarazos inesperados pese a usar Microvlar. Periodistas revelan que lotes de placebo fueron vendidos en lugar del anticonceptivo.

mujeres descubren embarazos inesperados pese a usar Microvlar. Periodistas revelan que lotes de placebo fueron vendidos en lugar del anticonceptivo. Episodio 2 (7 de octubre): las investigaciones indagan si se trató de robo, conspiración o negligencia, mientras las víctimas buscan justicia.

las investigaciones indagan si se trató de robo, conspiración o negligencia, mientras las víctimas buscan justicia. Episodio 3 (14 de octubre): un nuevo escándalo relacionado con el fármaco intensifica la indignación y la lucha judicial contra el laboratorio.

La producción es una coproducción de Farra y Warner Bros. Discovery, bajo la dirección de Cassia Dian y la producción ejecutiva de Gui Vieira, con supervisión de Sergio Nakasone, Adriana Cechetti y Verónica Villa.

Con una narrativa de intriga, denuncia y memoria colectiva, Lote de Placebo: el escándalo que generó vidas promete convertirse en uno de los documentales más impactantes del año.