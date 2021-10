El futbolista de 29 años, identificado como Royer Vásquez y popularmente conocido como el Arturo Vidal peruano, reveló los detalles de la conversación que sostuvo con el verdadero jugador de la selección de Chile.

“Hablamos por llamada mediante un periodista de Chile. Se sorprendió del parecido, me felicitó e incluso quedamos para un encuentro amistoso con los dobles pero no se dio. Él ya sabía, me dijo ‘oe peruano culiao, increíble parecido mi hermano’. Me felicitó, me dijo que siga por ese camino con el deporte. Échale punche”, afirmó en entrevista con el diario El Bocón.

Según Vásquez, su juego el muy parecido al de Arturo Vidal y narró una anécdota que tuvo cuando chilenos viajaron hasta Puno para entrevistarlo.

“Es curioso, es algo parecido. Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con Arturo Vidal, fueron unos chilenos hasta Juliaca y me hicieron una nota bien bonita. Aparte de lo parecido yo admiro la actitud, las ganas que le mete”, manifestó.

¿Cómo nació su apodo?

“Eso (apodo) fue en Unión Comercio, el ‘Oso’ Huaynacari. Me dice tú te pareces a un jugador, uno que juega en la Juventus, lo vi y la verdad que era curioso. Desde ahí empezó”, indicó el futbolista al mencionado medio.

