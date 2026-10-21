La historia del origen del Señor de los Milagros llegará a la pantalla grande con el estreno de El Pintor de los Milagros, programado para el jueves 29 de octubre de 2026 en los cines del Perú. La producción nacional propone una mirada al siglo XVII y al legado de un hombre afrodescendiente al que se atribuye la creación de la imagen del Cristo Moreno.

La película es coproducida por Bamboo Pictures y Kosmos Productions, y distribuida por Cinecolor Films. Con una duración de 105 minutos, la cinta combina una investigación desarrollada en el presente con una historia ambientada en el periodo colonial, en la que el arte, la dignidad y la fe ocupan un lugar central.

¿De qué trata El Pintor de los Milagros?

La trama sigue a Francisco, un periodista que comienza a investigar los orígenes del mural del Señor de los Milagros. Lo que inicialmente parece una búsqueda histórica termina convirtiéndose en una experiencia personal que transforma su manera de comprender la fe y la esperanza.

La investigación lo conduce hasta el Perú del siglo XVII, donde descubre la historia de un joven sometido a esclavitud y conocido como Pintor. En medio de la violencia y la discriminación de la época, el personaje encuentra en el arte una forma de expresión y resistencia.

La obra que realiza termina vinculada con el nacimiento de una de las devociones religiosas más extendidas del Perú, cuya imagen congrega cada octubre a numerosos fieles durante las procesiones del Señor de los Milagros.

La historia del Señor de los Milagros y su origen afroperuano

El argumento se inspira en la tradición histórica y religiosa que sitúa el origen de la imagen del Cristo Moreno en el antiguo barrio de Pachacamilla, en Lima.

Según la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), la tradición atribuye la pintura original a un hombre esclavizado de origen angoleño. La imagen habría sido realizada sobre una pared de adobe a mediados del siglo XVII, en el lugar donde actualmente se encuentra el Santuario de Las Nazarenas.

La devoción adquirió mayor notoriedad después del terremoto del 13 de noviembre de 1655, cuando, de acuerdo con los relatos históricos y religiosos, el muro con la representación de Cristo permaneció en pie pese a la destrucción de las estructuras cercanas.

El origen exacto de la pintura y la identidad de su autor forman parte de relatos históricos y tradiciones que presentan diferencias. La película utiliza ese contexto para construir una narración dramática, sin que todos sus personajes y acontecimientos deban interpretarse como hechos documentados.

Película destaca la identidad y el legado afrodescendiente

Uno de los ejes de El Pintor de los Milagros es la participación de la población afrodescendiente en la construcción de la identidad cultural y religiosa del Perú.

La historia recupera el contexto de las comunidades africanas que fueron sometidas a esclavitud durante la época virreinal, y presenta el arte como una herramienta de expresión frente a la opresión.

Además del componente religioso, la propuesta cinematográfica desarrolla temas como la libertad, la dignidad humana, la memoria histórica y la esperanza.

El proyecto cuenta con el respaldo anunciado de la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas, la Mesa Afroperuana del Congreso de la República y la Sociedad de Artistas del Audiovisual IAP, según información de la producción.

¿Quiénes forman parte del reparto de El Pintor de los Milagros?

La película cuenta con un elenco de actores peruanos que participan en la reconstrucción histórica y en los acontecimientos que se desarrollan en el presente.

Entre los intérpretes principales se encuentran Julián Legaspi, Omar Cruz, William Bell-Taylor, Américo Zúñiga, Cecilia Monserrate, Andrea Llamosas, Martín Abrisqueta y Hugo Salazar.

La producción ha difundido un tráiler oficial que presenta escenas del periodo colonial y adelanta el conflicto del protagonista durante su investigación sobre el origen del mural.

Estreno coincide con las celebraciones del Señor de los Milagros

El lanzamiento de El Pintor de los Milagros está previsto para el 29 de octubre, durante el mes en que se desarrollan las principales celebraciones religiosas dedicadas al Señor de los Milagros.

La coincidencia permitirá que el público conozca una interpretación cinematográfica sobre los orígenes del Cristo de Pachacamilla, cuya veneración forma parte de las tradiciones culturales más reconocidas de Lima.

La producción será distribuida nacionalmente por Cinecolor Films. La cartelera específica, los horarios y las salas disponibles dependerán de cada cadena cinematográfica.

Tráiler oficial de El Pintor de los Milagros