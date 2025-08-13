Nobuo Yamada, intérprete de Pegasus Fantasy, tema emblemático de la serie conocida en Latinoamérica como Los Caballeros del Zodiaco, falleció el sábado 9 de agosto a los 61 años en el hospital donde estaba internado.

La agencia de representación Mojost confirmó la noticia el miércoles 13 de agosto: “Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por el cariño recibido en vida y comunicar esta triste noticia con el debido respeto”.

El funeral de Yamada se realizó de manera privada, solo con familiares y personas cercanas, por expresa solicitud de la familia. “Pedimos comprensión y evitar visitas a su hogar o solicitudes de entrevistas. Más adelante se realizará una ceremonia de despedida”, añadieron en el comunicado.

Fanáticos y colegas del mundo del anime despidieron al artista con mensajes de gratitud y cariño. El coleccionista Jorge Vásquez, Jorge de Pegaso, destacó: “Tuvo la gentileza de visitar mi casa... Es más que Pegasus Fantasy, es toda una historia musical digna de admirar”.

Nobuo Yamada, conocido como NoB, nació el 20 de enero de 1964 y debutó en 1984 como vocalista de la banda MAKE-UP. Su voz marcó generaciones con canciones como Pegasus Fantasy y Blue Forever, y participó en múltiples proyectos musicales para anime y series de superhéroes.