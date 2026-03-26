La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y Mesías Guevara del Partido Morado protagonizaron un polémico intercambio de palabras durante el debate presidencial del 25 de marzo. Durante el bloque dedicado a responder preguntas relacionadas a la seguridad ciudadana ambos postulantes utilizaron expresiones del lenguaje digital para replicar ataques. La discusión incluyó cuestionamientos sobre normas relacionadas con el crimen organizado y derivó en un cruce que combinó propuestas con referencias coloquiales.

Durante su intervención, Mesías Guevara cuestionó el rol del fujimorismo en la aprobación de normas vinculadas a la lucha contra la criminalidad. En ese contexto, planteó que estas disposiciones habrían tenido efectos en el escenario actual de inseguridad.

“Decirle a la señora Fujimori que si hoy hay criminalidad es porque ella, sus congresistas y sus socios del pacto mafioso han hecho las leyes procrimen…”, manifestó.

Respuestas con lenguaje digital

Tras esta intervención, Keiko Fujimori respondió refiriéndose al tono de los cuestionamientos recibidos. La lideresa, optó por emplear una expresión asociada a dinámicas de comunicación en entornos digitales.

“Son muchos años de insultos, la verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo. Y como dirían los jóvenes a usted le voy a hacer ghosting”, replicó.

El término utilizado hace referencia a la decisión de cortar la comunicación sin dar explicaciones, una práctica extendida en redes sociales. En este caso, la expresión fue empleada como una forma de señalar que no continuaría el intercambio.

En una nueva intervención, Mesías Guevara retomó el uso de este tipo de lenguaje para responder. Su intervención incluyó otra expresión asociada al entorno digital.

En ese momento, el candidato respondió en relación con lo planteado por su contendora.

“Si ella dice que me va a ghostear, yo le digo que la voy a papear”, resondió el representante del Partido Morado.

El término empleado en este caso se utiliza para indicar que una persona dejará sin argumentos a otra dentro de una discusión, también puede emplearse cuando se quiere resaltar que una persona está a punto de humillar a otra en medio de intercambio de palabras. Su uso se ha extendido en espacios digitales y fue trasladado al contexto del debate político.



