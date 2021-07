Un artista peruano sorprendió en las redes sociales al crear una peculiar versión de Gianluca Lapadula, el atacante peruano que se ha ganado el cariño de la afición. Y es que esta vez el jugador ítalo-peruano fue recreado como una pieza de lego.

En la cuenta de Instagram de Bumaya Studio, se presentó el diseño llamado ‘Legodula’ que hasta el momento ha conseguido cientos de ‘Me gusta’ en la popular red social.

En el diseño hecho en 3D se puede apreciar todos los detalles físicos de Gianluca Lapadula como su sonrisa, bigote y hasta los tatuajes que lleva en los brazos.

Asimismo, el llamado ‘Bambino’ fue retratado vistiendo la camiseta número 9 de la selección peruana, con la que hasta el momento ha anotado tres goles para la Blanquirroja.

Pese a que muchos fanáticos de Lapadula se mostraron interesados en adquirir la edición limitada del ‘Bambino’ en versión lego, el artista señaló que solo es un diseño 3D y que no se encuentra a la venta ya que necesita ciertos permisos de Lego.

“¿Lapagol? ¿Lapagod? Mejor... LEGODULA - Edición Limitada. Esta no es una colaboración oficial. Just by the jajas... A menos que @legostore_peru y @gianluca_lapadula_official lo quieran”, escribió el artista como leyenda de su publicación.

Debido a la popularidad que ha logrado Gianluca Lapadula por su buen desempeño junto a la selección peruana, la peculiar creación no tardó en vializarse en las redes sociales.

