Javier Gallegos, gobernador regional de Ica, reveló, mediante una publicación en su cuenta oficial de Facebook, que le apareció un testículo adicional como parte de una secuela tras infectarse por la COVID-19.

“Ahora recuerdo que pasaron dos meses y de pronto veo que tenía tres testículos, me quedé sorprendido y callé por un mes por que no creía lo que tenía. Tarde entendí que son las secuelas del virus, después de 6 meses de tratamiento vuelvo a ser normal”, escribió la autoridad en la mencionada red social.

“Este virus deja diferentes secuelas y hoy puedo entender al ser humano. No estamos libres, existen muchos obstáculos. Pero Dios y el pueblo me dieron esta responsabilidad, tal cual ocurrió en el terremoto del 2007 y siempre estaré como un obrero más y un soldado para salir de esta guerra que me toca vivir”, agregó.

ACLARACIÓN DEL GOBERNADOR

El programa ‘Al estilo Juliana’ conversó con Javier Gallegos para que explique su afirmación que había causado la preocupación de diversos usuarios en redes sociales.

De acuerdo con el gobernador regional de Ica, lo que le apareció fue un quiste grande y no un testículo como había asegurado en un inicio.

“Después de que salí del hospital, me recuperé. Efectivamente, dejó unas secuelas en los testículos. Conversando con los médicos me informaban que efectivamente esa secuela afectaba el testículo con una bacteria y al final de convirtió en un quiste. Salió otro líquido igual, del mismo tamaño del testículo, fue bastante traumante para mí”, aclaró.

