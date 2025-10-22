Los fanáticos del terror tienen una cita en el cine con Good Boy, la nueva película dirigida por Ben Leonberg, que se estrena este 23 de octubre en salas de todo el país. El filme, distribuido por BF Distribution, presenta una propuesta original: un thriller paranormal narrado desde los ojos de un perro que percibe aquello que los humanos no pueden ver.

Protagonizada por Indy (el perro), junto a Shane Jensen, Arielle Friedman, Larry Fessenden, Stuart Rudin y Anya Krawcheck, la historia sigue a Todd, un hombre que se muda con su fiel compañero a una antigua casa familiar en el campo. Desde el primer día, Indy desconfía del lugar y comienza a sentir una presencia invisible que acecha entre las sombras.

“Good Boy es un thriller paranormal con los pies en la tierra contado desde la perspectiva de un perro. Esta es su película, una donde sus instintos y razonamiento simple impulsan la historia. Mi perro, Indy, es la estrella, aunque no tiene idea de que está en ella”, explica el director Ben Leonberg.

A medida que las fuerzas oscuras comienzan a dominar a Todd, Indy deberá enfrentarse a lo desconocido para salvar a su mejor amigo, en una historia que combina terror, lealtad y emoción.

🎬 Mira el tráiler aquí: https://www.youtube.com/watch?v=c1H-fU-0WdY

Terror con alma y realismo

Lejos de ser una película de mascotas parlantes, Good Boy propone una mirada íntima al vínculo entre el hombre y su perro, explorando temas contemporáneos como la soledad, la confianza y la pérdida.

“El terror funciona mejor cuando se siente real. Good Boy adopta una estética naturalista y escenarios cotidianos que hacen que el horror parezca posible en cualquier hogar”, añade Leonberg.

La cinta destaca por su atmósfera inquietante y su capacidad para conectar el miedo con la ternura, convirtiéndose en una experiencia tan emotiva como aterradora.

Ficha técnica