Uno de los personajes de la televisión al que nadie puede odiar. Gunter Rave abogó por una adulta mayor a quien se le fue impedido el ingreso a un centro de vacunación contra el COVID-19, pese a tener más de 70 años y ser parte del grupo etario al que se está inmunizando desde este viernes.

El periodista se percató que la anciana se retiraba del local resignada al no poder ingresar y recibir la primera dosis de la vacuna contra el virus. En ese momento, le preguntó al familiar que la acompañaba qué era lo que había sucedido.

“Le han dicho que tiene que venir el lunes o el martes porque hoy solo es la gente que se ha programado nada más. Llamé al 113 y me dijeron que puedo acercarme cualquier día al centro de salud o posta. Me dijeron que vaya a la posta más cercana con mi recibo de luz para que se pueda vacunar y el señor me dice que no (en referencia a un trabajador de salud que se encontraba en la entrada)”, manifestó.

La explicación fue solo una muestra de lo que causa el exceso de burocracia en el país, puesto que tenía relación con que la señora no había actualizado su domicilio en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Trabajador de salud (TS): “Lo que pasa es que la señora es de Amazonas...”

Gunter Rave (GR): “Está bien, pues. La señora es de Amazonas, tiene 70 años y ha traído su recibo porque vive en el distrito, por eso tiene que pasar”

TS: “Lo que pasa es que hay una orden que solamente...”

GR: “¿Orden de quién, señor?”

TS: “De los que van adentro...(no fue específico)”

La buena noticia

Minutos después, el periodista informó en Canal N que se había logrado que la adulta mayor ingrese al local de vacunación y que de la misma manera se haría con todos los adultos mayores que no se encuentren en el padrón y que sean mayores de 70 años.

“Después de haber hecho este enlace en vivo ha llegado una orden del vacunatorio de EsSalud y, efectivamente, todos los adultos mayores de 70 años que no aparecen en el padrón, como la señora que mostrábamos que tiene su DNI de Amazonas, pero la señora vive en el distrito cercano a este centro de vacunación, puede pasar. La señora ya pasó”, confirmó.

“Si uno aparece en el padrón, tienes que respetar la fecha en que te toca, pero si eres como millones de peruanos que están en Lima y no cambiaste tu DNI y tienes 70 años, ya no necesitas esperar al lunes y martes de rezagados. también puedes venir”, informó Gunter.

Gunter Rave ayuda a adulta mayor (Canal N)