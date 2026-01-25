HBO anunció que Hans Zimmer y el colectivo Bleeding Fingers Music serán los responsables de la banda sonora original de la nueva serie Harry Potter, cuyo estreno está previsto para 2027 en HBO y en HBO Max.

La decisión marca una nueva etapa musical para la franquicia, cuyo legado sonoro es considerado uno de los más influyentes del cine y la televisión contemporánea.

“Honrar el legado musical”

En un comunicado conjunto, Hans Zimmer, Kara Talve y Anže Rozman destacaron la magnitud del reto creativo.

“El legado musical de Harry Potter es un punto de referencia para compositores de todo el mundo. La responsabilidad es algo que no tomamos a la ligera. Con esta banda sonora, esperamos acercar al público un poco más a la magia, al mismo tiempo que honramos todo lo que vino antes”, señalaron.

Trayectoria de Hans Zimmer

Zimmer es uno de los compositores más influyentes de la industria audiovisual. Ha trabajado en más de 500 producciones cuyos ingresos superan los 28 mil millones de dólares en taquilla global.

Su carrera ha sido reconocida con dos premios Óscar, tres Globos de Oro, cuatro Grammys, siete nominaciones al Emmy y una nominación al Tony. Entre sus obras más destacadas figuran Duna, Interestelar, Gladiador, Top Gun: Maverick y la trilogía de Batman: El Caballero de la Noche.

Bleeding Fingers Music: innovación colectiva

Bleeding Fingers Music es un colectivo de compositores ganador del Emmy y con nominaciones al Grammy y al BAFTA. Fue cofundado por Hans Zimmer junto a Russell Emanuel y Steven Kofsky.

El grupo se caracteriza por un enfoque colaborativo que impulsa la experimentación y la diversidad sonora en proyectos de cine, televisión y medios multimedia.

Detalles de la producción

La serie es una producción de HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.

El guion está a cargo de Francesca Gardiner, quien también es productora ejecutiva, junto a Mark Mylod, encargado además de dirigir varios episodios.

También figuran como productores ejecutivos J. K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman.