HBO anunció el estreno de su nueva serie dramática original, TASK, creada por Brad Ingelsby, nominado al Emmy por Mare of Easttown. La ficción debutará el domingo 7 de septiembre a las 21:00 hrs. ET/PT en HBO Max, y contará con siete episodios que se lanzarán de manera semanal.

La historia se desarrolla en los suburbios obreros de Philadelphia, donde un agente del FBI interpretado por Mark Ruffalo lidera un grupo de trabajo para detener una ola de robos violentos encabezados por un desprevenido padre de familia, rol a cargo de Tom Pelphrey.

El elenco principal incluye a Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu y Fabien Frankel. También participan Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton.

La serie es una creación de Ingelsby, quien también se desempeña como guionista, showrunner y productor ejecutivo. La dirección y producción ejecutiva está a cargo de Jeremiah Zagar y Salli Richardson-Whitfield. Completan la producción ejecutiva Mark Roybal y Paul Lee (wiip), Mark Ruffalo, David Crockett y Ron Schmidt, mientras que Nicole Jordan-Webber y Jeremy Yaches son coproductores ejecutivos por Public Record.

El tráiler oficial ya está disponible en el canal de YouTube de HBO: ver avance aquí.