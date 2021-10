Luego que Magaly Medina difundiera las imágenes de la supuesta infidelidad de Melissa Paredes con su bailarín de Reinas del Show, la familia y amigos de Gato Cuba, el aún esposo de la modelo, expresaron su apoyo a través de las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el hermano de Gato Cuba compartió la imagen de una carcasa para iPhone con el dibujo de Robotín abrazando al futbolista.

“Para ingeniosos, los peruanos...”, escribió el hermano de de Gato Cuba.

“Mamá nos hizo buenas personas”

El hermano del aún esposo de Melissa Paredes, recurrió a su cuenta personal de Twitter para enviar un emotivo mensaje al ‘Gato’ en medio del difícil momento que vive tras el fin de su matrimonio.

“Estamos juntos pa las que sea. Eres el mejor hermano que me pudo tocar Rodrigo. Siempre orgulloso de ti”, se lee en el mensaje que fue acompañado con una fotografía donde aparecen los dos hermanos junto a la pequeña Mía.

Asimismo, en su Storie de Instagram, Jorge compartió un collage de fotos junto al siguiente mensaje: “Mamá nos hizo así: buenas personas siempre. Tamos juntos, pa las que sea”.

Gisela Valcárcel a Melissa Paredes tras ampay: “No eres la primera ni la última que se equivoca”

Según reveló el diario Trome, la conductora de “América Hoy” no asistió a las grabaciones de “Reinas del Show”, por lo que la popular ‘Señito’ decidió dedicar unos minutos de su programa para enviarle su apoyo a través de las pantallas.

“Todos cometemos errores, todos. Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie solo porque se quede callado. En Perú se dice que Rodrigo es el bueno porque sí y que Melissa es mala, pero yo no me creo esos cuentos”, señaló Valcárcel en el programa que se emitirá esta noche.