La presentadora de ‘América Hoy’ Melissa Paredes se mostró triste en un corto video que publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram tas el pronunciamiento de la conductora de televisión Gisela Valcárcel en ‘Reinas del Show’.

La aún esposa del futbolista del club César Vallejo se dejó ver echada, mirando al vacío mientras escuchaba una canción que la motiva a seguir adelante en vida tras el ‘ampay’ que protagonizó con su bailarín Anthony Aranda.

“Porque en la vida todo se vale, y aunque caigas o resbales, lo importante es que te levantes”, dice parte de la letra del tema que escuchaba la también actriz.

En algunas publicaciones anteriores, Melissa Paredes publicó un mensaje motivar que daba a entender de que su personalidad no cambiará con las críticas.

“Sé suave, no dejes que el mundo te endurezca, no dejes que el dolor te haga odiar, no dejes que la amargura gane a la ternura”, se lee en lo publicado.

La conductora de ‘Reinas del Show’ respaldó a Melissa Paredes, a quien le invitó a quedarse en su casa luego de afirmara que aún continuaba viviendo con el futbolista Rodrigo Cuba, pese a que no tenían ninguna relación sentimental.

Eso no es todo. La popular ‘Señito’ también sostuvo que no cree que el jugador de fútbol sea el bueno de este caso.

“Se dice que Rodrigo Cuba es el bueno y Melissa Paredes es la mala, yo no me creo esos cuentos. En la vida personal existen personas que se equivocan, hombres que dan la cara”, dijo la conductora de televisión.

VIDEO RELACIONADO