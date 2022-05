Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 14 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de mayo de 2022

Aries, has tomado decisiones impulsivas y es ahora cuando ves las consecuencias, detente, piensa. Dile al universo que hoy tienes el deseo de hacer muchas cosas positivas y pon toda tu energía hasta lograrlo. Deja que las cosas fluyan. Sabes mantener muy bien la llama del amor. Cuidado este día con tu salud, debes acudir al médico.

Horóscopo hoy Tauro 14 de mayo de 2022

Tauro, una estabilidad económica prolongada viene a tu vida, aprovecha para tomar un descanso. Buenas energías para el lugar donde estás trabajando, coloca un incienso de sándalo para la buena energía. Avance en estos días. Comparte con tu familia los logros que has tenido y se te multiplicará por tres esa racha que tienes.

Horóscopo hoy Géminis 14 de mayo de 2022

Géminis, no realices inversiones en negocios que no conoces, no hagas caso a irreales recomendaciones. Piensas en hacer un estudio, será la mejor decisión. Cuidado en dar pasos en falsos, no estas para perder el tiempo. Hay una persona que se está aprovechando de tu bondad, identifica quién es y aléjala de tu vida.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de mayo de 2022

Cáncer, debes tomar una importante entre beneficiarte y ser honesto, en ese momento toma en cuenta el karma que puedas generar. Gracias a tu constancia y dedicación, forjarás una base estable que será de gran ayuda para tu familia. Superarás esos problemas que están en tu cabeza. Ten en cuenta las cosas que has logrado para motivarte.

Horóscopo hoy Leo 14 de mayo de 2022

Leo, todo te impulsa a la acción, pero con mucho freno por parte del entorno. Ahora sabes que nada en esta vida es fácil. La ansiedad está descontrolando tu alimentación, presta mayor atención a eso. Caminar por las mañanas te dará un mejor desempeño durante el día. Debes tener en cuenta cuanto estás arriesgando si tomas una decisión.

Horóscopo hoy Virgo 14 de mayo de 2022

Virgo, no renuncies a lo que es tuyo, sigue luchando y lograras pronto lo que deseas. Un familiar en este momento necesita de tu apoyo. Evita las comidas chatarras, estás jugando con tu salud. Situación de tensión por un asunto de documentos entre hermanos, adelántate a los hechos se quien imponga el orden.

Horóscopo hoy Libra 14 de mayo de 2022

Libra, deja de presionar las cosas y permite que sucedan, tu actitud está bloqueando los resultados positivos. Tus buenas actitudes te llevarán a grandes resultados, no las cambies. Tu pareja se enfrentará a una difícil situación y debes estar a su lado para apoyar en lo que necesite. Despeja la mente llamando a buenos amigos.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de mayo de 2022

Escorpio, deja de esperar que los demás den un primer paso, hoy puedes tener a iniciativa y salir victorioso. Debes tener un espacio para desconectarte y alejarte de tanto estrés. Hablarás largamente con un hermano o un hijo. Quieres olvidarte de la gente tóxica, será lo mejor para ti. Distrae tu mente haciendo paseos a un campo.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de mayo de 2022

Sagitario, la preocupación por los problemas económicos te está haciendo olvidar de las cosas buenas que tiene la vida, recuerda que tu familia es primero. Siempre es un buen momento para aprender algo nuevo, busca una actividad para ti. Problemas ajenos a la pareja te tendrán preocupado, pero lo superarás. Tienes muchos planes que vas a cumplir.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de mayo de 2022

Capricornio, no le des la espalda a lo que ha de venir más adelante pues llega por fin a tu vida cosas grandiosas por descubrir. Si tiene entre manos un proyecto importante, llévalo a cabo, pero sin enfrentarse con nadie en el camino. Alguien te ayuda a organizar una parte de tu vida, dejarás la rutina. Aprende a vivir en armonía con los demás.

Horóscopo hoy Acuario 14 de mayo de 2022

Acuario, tiempo de beneficios para una actividad comercial, anímate a colocar tu mayor energía en tu propio negocio. Te has enfocado tanto es tus proyectos personales más que en tu vida familiar, intégralos en tu vida y verás que todo te saldrá mejor que antes. De un momento a otro te encontrarás socializando y pasándola bien.

Horóscopo hoy Piscis 14 de mayo de 2022

Piscis, tu vida dará un giro. Cambio de horario y de rutinas, te estas adaptando a lo nuevo. No pierdas tu tiempo en aquello que no pudiste lograr y preocúpate por prepararte para lo que se ha de venir. Esfuérzate en hacer un ayuno de frutas y trata de tener contacto con un sitio natural que toque tu mundo emocional.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

