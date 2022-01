Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 20 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de enero de 2022

Aries, alegrías y celebraciones por los logros obtenidos. Solventas un problema económico. Buenas energías en este día, las necesitas. Algo con un familiar que te preocupa. Busca el equilibrio en lo que estás haciendo, y pon pausa cuando lo necesites, no todo podrás hacer. Nuevas oportunidades en lo económico.

Horóscopo hoy Tauro 20 de enero de 2022

Tauro, intentar mejorar algo en tu vida sentimental y haz algo que tenías pendiente. Recuerda que la felicidad no consiste en hacer precisamente lo que uno quiere, sino disfrutar al máximo lo que uno hace. Aparecerá una persona que va a significar alguien importante en tu vida. Disfruta de cada momento. Organiza tu tiempo.

Horóscopo hoy Géminis 20 de enero de 2022

Géminis, prestar atención, porque este día te traerá transformaciones relacionadas con el extranjero, estudios a conocimiento o temas de visados, universidades. Comienza a ser justo a la hora de realizar un reclamo, y coloca en una balanza si tu estás dando lo mismo que te ofrecen. Por fin verás los resultados de la vida disciplinada que has estado llevando.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de enero de 2022

Cáncer, dedica tiempo a las plantas para canalizar el estrés. Hacer juegos de memoria o escribir pensamientos calmaran tu nerviosismo en estos momentos. Debes de aprovechar el tiempo haciendo actividades que te ayuden a armonizar y equilibrar tus emociones. No centres tu atención en cosas tristes. Alégrate con lo que tienes.

Horóscopo hoy Leo 20 de enero de 2022

Leo, deberás estar muy enfocado en lo social, de mucha alegría y felicidad. Este día traerá protección como un “ángel guardián” para tu hogar. Una persona muy especial te dará un gran motivo para continuar y no darte por vencido en los momentos difíciles. Nunca des más de lo que la gente puede ofrecerte, en todos los sentidos.

Horóscopo hoy Virgo 20 de enero de 2022

Virgo, si hoy no sabes cómo comenzar tu día, te sugiero que actúes en función a tus gustos: leer un libro, pintar, escribir poesías o tocar algún instrumento musical. Pero si sientes que esto no te llena puedes dedicarte a preparar ricos postres para las personas que están contigo. Este será un gran día. Te reúnes con la familia.

Horóscopo hoy Libra 20 de enero de 2022

Libra, un error por parte de una persona de tu confianza te llevará a tener una gran pérdida monetaria. Debes ser un poco más tolerante a la hora que te dan una opinión personal, recuerda que tu eliges si tomarla o no. Tendrás una linda velada romántica que te ayudará a librarte de los malos momentos que has pasado.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de enero de 2022

Escorpio, te sientes muy cargado, debes de liberarte de esa mala energía. Date la oportunidad de disfrutar el día con todo lo que te rodea: cocina, limpia, ve tele, conversa con quien te acompañe, haz llamadas. Haz todo aquello que desees realizar de manera relajada y tranquila. Te sentirás mejor. Deberás organizar tus gastos.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de enero de 2022

Sagitario, no dejes que un bajón de ánimos te haga perder todo aquello por lo cual has estado trabajando por mucho tiempo, no te rindas. Necesitarán conectar con la libertad, será un tiempo desafiante. Aléjate de las personas que te limiten a ser tal cual como eres, no dejes que nadie quiera cambiar tu forma de ser.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de enero de 2022

Capricornio, analiza tu situación actual. Deja de pensar tanto en aquello que desearías haber hecho o a donde estarías ahorita, actúa basándote en hechos reales y actuales. Encontraras una salida a todo o que te aqueja con tranquilidad y aprende a ser constancia. Se reservado con tus cosas y precavido. Lee un libro y relájate.

Horóscopo hoy Acuario 20 de enero de 2022

Acuario, el día de hoy puedes reaccionar de una forma tan impulsiva que estarás propenso a cometer errores. Procura no sr tan duro contigo mismo, tienes el total derecho a equivocarte. La autoexigencia puede darte fuerte niveles de estrés. No debes llevarte a nadie por delante para llegar a tus objetivos. Mantén la calma.

Horóscopo hoy Piscis 20 de enero de 2022

Piscis, si no haces cambios en tus hábitos entraras en depresión, levántate temprano y haz ejercicios para que liberes toxinas y te recargues de buena energía. Empieza a comer saludable para que tu organismo se desintoxique. Cambia tu rutina de vida para que no decaigas, hay muchas cosas que hacer en casa. No pierdas el tiempo.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

